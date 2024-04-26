В Башкирии не говорящие по-русски мигранты отлично сдали языковой тест; в Ростове-на-Дону украинец-самбист избивал людей

В Башкирии пятеро не говорящих по-русски мигрантов из Узбекистана сдали языковой тест на отлично. Помогли им в этом сотрудники местного вуза; также было установлено, что за мигрантов экзамен сдали жители Курганской области.

В Ростове-на-Дону задержан гражданин Украины, блогер-самбист Богдан Шеховцев. Он избивал людей на улицах города. Свои нападения он снимал на видео и выкладывал в социальную сеть. Известно о более чем пятидесяти пострадавших. Правоохранители подозревают, что фигурант связан с наркошопами и выбивал деньги из должников.

Таджикистан обеспокоился тем, что многие сотни его граждан не могут въехать в Россию:

Около 1000 таджиков не впускают в Россию. Мы застряли между Казахстаном и Россией. Другим гражданам разрешают, только таджиков не пускают. Около 180 машин, большинство с таджикскими номерами. В каждой машине от 5 до 10-12 пассажиров, большинство из которых женщины и дети.

Мигранты также рассказали, что пограничники допрашивают каждого гражданина Таджикистана по отдельности и проверяют их телефоны.

