 

Во Франции известного профессора, противника вакцинирования, принудительно поместили в психиатрическую лечебницу

 
10 декабря сего года из своего дома на юге Франции принудительно отправлен в психиатрическую больницу французский профессор Жан-Бернар Фуртильян, известный своим несогласием с вакцинированием от ковида-19.
Акция по задержанию Фуртильяна проводилась силами жандармов, у учёного были изъяты мобильные телефоны, его поместили в одиночную палату.

Фуртильян -- давний критик вакцин, в которых, по его мнению, используются опасные адъюванты, такие как алюминий. В создании вируса SARS-COV-2 он обвинил Французский институт Пастера, частный некоммерческий фонд, специализирующийся на биологии, микроорганизмах, инфекционных заболеваниях и вакцинации. По его мнению, коронавирус создавался сотрудниками института в течение нескольких десятилетий, а затем произошла утечка вируса из Уханьской лаборатории (лаборатория была построена французами по соглашению между Францией и Китаем, подписанному в 2004 году).

Верно ли обвинение Жан-Бернара Фуртильяна -- неизвестно. Институт Пастера объявил, что подаст в суд на Фуртильяна, но пока этого не сделал.
 
Фуртильян заявил, что в ходе судебных разбирательств представит доказательства, которые он собрал. Среди публичных документов, проанализированных и опубликованных Фуртильяном, имеются патенты на SARS-COV-1, который содержит части вируса малярии; эти патенты датируются 2003 годом. В 2011 году Институт Пастера подал новую патентную заявку на «SARS-COV-2», поскольку коммерческое использование первого патента закончится в 2023 году. По словам Фуртильяна, к коронавирусу были добавлены четыре последовательности вируса ВИЧ.
Этот вопрос также был поднят во Франции в апреле прошлого года профессором Люком Монтанье, который вместе с Франсуазой Барре-Синусси в 2008 году получили Нобелевскую премию в области медицины за открытие ВИЧ.

Предлогом для изоляции Фуртильяна послужила жалоба на якобы незаконную медицинскую практику в ходе его работ над гормональным пластырем против болезни Паркинсона, Альцгеймера и других, влияющих на моторику, вестибулярный аппарат, память и нарушения сна.
Пластырем Фуртильяна, под свою личную ответственность, пока воспользовались 402 человека, включая самого учёного. 
До задержания учёного у него были изъяты компьютеры, а также заблокированы его банковские счета и кредитные карты, и когда 4 декабря он должен был присутствовать на суде в Париже, он не поехал, заявив, что ему не на что даже купить билет. 


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