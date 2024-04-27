 

Член сборной Украины по рукопашному бою перешёл на сторону РФ; служивший в ОБТФ "Каскад" немец не может получить гражданство РФ

 

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы в Россию, чтобы записаться добровольцем для участия в специальной военной операции. До участия в спортивных соревнованиях Кузнецов служил в десантно-штурмовых войсках ВСУ. Его отправили на передовую, где военные теробороны расстреляли его сослуживца, а после этого военный попал в госпиталь, в котором врач вымогал у раненых деньги за лечение. Кузнецов стал спортсменом, чтобы получить возможность выехать с Украины на соревнования, после чего отправился в Чехию и уехал в Россию. По словам Кузнецова, он хочет служить в ВС РФ. 

 

Русский немец Эрих Биттерман, доброволец ОБТФ «Каскад», как и многие его иностранные сослуживцы, не может получить гражданство РФ. Эрих Биттерман впервые попал на Донбасс в 2014 году, воевал в Широкино и в станице Луганской (ещё прадед Эриха воевал в Великой Отечественной войне на стороне СССР). В 2016 году ополченец вернулся в ЕС, а в 2023 году он снова отправился на СВО и вступил в разведбатальон ОБТФ «Каскад». Биттерман пытался добиться российского гражданства и по связи с родственниками в России, и по государственным программам. Но так как он не относится к гражданским, а является военным, эти пути для него оказались закрыты, а служба в добровольческом подразделении не помогла Эриху получить российский паспорт. Для продления визы ему необходимо вернуться в Германию, где мужчине грозят 15 лет тюремного заключения по статье «Наёмничество». Кроме того, он состоит в украинскй базе «Миротворец», где расписан весь «послужной» бойца. 30 апреля у Эриха заканчивается контракт, и, таким образом, его могут уже в ближайшие дни депортировать из РФ.

 

Киргизу, получившему в Киргизии срок за то, что воевал на стороне России, вероятно, всё же дадут российское гражданство.


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