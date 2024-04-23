Тело Ленина и Дело Ильина

От Ильича до Ильина. Дошли мы за девяностые, нулевые и десятые, споткнувшись в 2024. Впервые за всю новейшую историю русской жизни скандал возник вокруг философа, не вокруг тела Ленина, как было принято ранее.

Думаю, даже не эксперты уже понимают, что все тридцать с лишним лет обсуждение тела Ленина, как и его дела, всплывали не просто так. Скандальный вброс целенаправленно порождали некие фигуры в тиши кабинетов, дабы отвлечь общество от сугубо практических вопросов. Либо погасить некий инцидент, перенаправить аудиторию по вполне известному адресу. Не на три буквы, а на пять. На термин "Ленин”. И аудитория шумною толпой принималась порождать смыслы и искать противоречия, постить цитаты вождя пролетариата и его оппонентов.

В обыденное время все тридцать с лишним лет вопрос этот вбрасывался на обгладывание публике с "Эха Москвы” и коммунистам. Те дружно рвали друг дружку на заочных и очных дебатах, иногда приглашался Жириновский, чтоб было ещё повеселей, ещё поострей. Немцов и Жириновский, помнится, знатно развлекали. Казалось бы, повторяющееся к месту и не к месту шоу "тело Ленина”, как заезженная пластинка, должна была надоесть уже через пару лет. Вопрос тела в мавзолее на Красной площади резонировал, казалось бы, с претензией на бесконечные, вечные дебаты, из поколения в поколение.

Но.

Говорящие головы, некогда столь обожаемые столичной богемой, известная своими яркими пассажами публика с "Эха Москвы”, по понятным причинам, порассосалась. Заодно с аудиторией, часть которой поумнела, и больше не впадает в псевдорелигиозный экстаз относительно всем известных кумиров прошлого. Сторона дебатов, в общем, выпала из проектов.

О Ленине, конечно, сейчас могли бы поспорить националисты с коммунистами. Но националистов практически не осталось. Ленин был на время оставлен пребывающим в покое.

И тут на безрыбье сама собой, в ходе совершенно сторонней движухи, случилась широкая дискуссия по поводу философа Ивана Ильина. Понадобились долгие годы, чтобы тело Ленина перестало будоражить мозги общественности в канун 22 апреля. Что-ж. От тела - к делу.

Дело Ильина оголило перья непримиримых борцов. Национально мыслящих блогеров, философов и прочих интеллектуалов с одной стороны, а также некой группы лиц, не менее влиятельных, но прикрытых мутным и мало что объясняющим термином "студенты” - с другой стороны.

Атакующим, конечно, плевать на Ильина. Атаковали они очередной проект философа Дугина, учебно-научный центр при РГГУ под названием "Высшая политическая школа имени Ивана Ильина".

"Сколько веры илесу повалено,

Сколь изведано горя итрасс,

А на левой груди — профиль Сталина,

А на правой— Маринка анфас” (В.С.Высоцкий).

Мне примерно понятно, почему выбран Ильин. Только лишь с целью защиты детища от политтехнологических ударов оппонентов. Ильин как щит. Как профиль Сталина на груди советского заключённого. Потому что Ильина несколько раз цитировали в Кремле, и это, вероятно, должно защитить.

Защитит ли? Устоит ли детище Дугина? Полагаю, что да. Но если не устоит, то следующую попытку можно будет предпринять с другим названием. Например, "Евразийский институт Плова”. Должно помочь.

При зачислении слушателям сего заведения следует ежедневно выдавать тарелку плова и, при необходимости, российский паспорт. Разделить на кафедру прикладной политологии под кодовым названием "Бешбармак” и кафедру философии -"Насвай”. Вот это будет настоящая броня. Защитит гарантированно, с гарантией на десятилетия. Ни один левый либерал не приблизится на пушечный выстрел. К тому же, это будет соответствовать в полной мере концепциям наиболее свежего Дугина, которые философ продвигает последние десятилетия. Евразийство, Назарбаев и его дочка, практически в качестве неких идолов, объектов поклонения и эталона евразийскости. Центральноазиатское, типичное в своих вековых традициях тамошнее общество - как модель будущего РФ. Логично же.

И вот, совершенно случайно, а я считаю происходящее нелепым, но крайне интересным явлением, Иван Ильин вытеснил Владимира Ильича Ленина.

За тридцать с лишним лет хождения по пустыне безмолвия и отчуждения, представители русской мыслящей аудитории прошли долгий путь - от Ильича до Ильина.

Что же касается фигуры Дугина, то, безусловно, он довольно долгий период, в несколько десятилетий, опровергал себя прошлого и совершенно не является тем, каким его считают и критикуют на Западе. В евразийстве Дугина доминирующим является восточное, азиатское начало. Стиль, модель госуправления по типу Назарбаевской, и тому подобное, совершенно отсталое в сравнении с тем, что имеется сегодня в РФ.

В этом совершенно могло не быть какой-либо злонамеренности Дугина, просто философия и политика - это разные виды деятельности.Сочетать их одинаково успешно бывает сложно.

Ильин и его неактуальность.

В ходе атаки на институт, Ильин пострадал в итоге совершенно незаслуженно. Для нападающих это была всего лишь неплохая зацепка. Как и положено философу и публицисту, вынужденно оторванному от родной земли, в прошлом столетии Ивану Ильину приходили в голову очень разные мысли, и писал он очень разные тексты.

Помню, книги с работами Ильина появились на полках магазинов рядом с произведениями его современников. Было интересно в девяностые. Но, всё это - про времена давние. Иван Ильин, пережив трагедию своей страны, вполне логично оказавшись по определённую сторону баррикад, значительную часть своего свободного времени и своих творческих способностей посвящал борьбе с большевизмом.

На тот момент большевизм являлся государственной идеологией Советской России. Хотя и это весьма спорно. Но, как и положено в публицистике, авторы оперируют понятными читателю шаблонами, упрощают. Но всё это было тогда, примерно столетие назад.

В каком-то смысле, если смотреть весьма поверхностно, идеи Ильина давно победили, но был ли бы он сегодня рад? О чем бы он выступил с кафедры института имени себя? И что бы он говорил и писал все последние тридцать с лишним лет, будь он жив? Уж явно не про большевизм. Большевизм как тема сегодня - отвлечение внимания и борьба с пустотой.

Я попытаюсь сформировать тезис Ильина, который бы наверняка звучал из его уст все последние тридцать с лишним лет, если бы он ещё, конечно, сумел благополучно дожить, наблюдая демографический коллапс, бедность и разорение регионов Центральной России. Не исключаю, что задал бы философ Иван Ильин ряд крайне простых и понятных вопросов:

- Где русские деньги, кто их украл, и каким образом кравшие их десятилетиями господа планируют возвращать русским долги.

Иван Ильин был, кстати, в 2005 перезахоронен в России, в некрополе Донского монастыря. Его ниспровергатели, вероятно, когда их в очередной раз попросят поучаствовать, по некой зловещей логике рано или поздно потребуют некрополь раскопать. А кости философа отправить обратно в Европу. Чтоб не вздумал создавать беспокойства, и ни в коем случае не задавал лишних вопросов из холодной могилы даже своим молчанием.