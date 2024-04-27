а 12 лет уровень религиозности вырос на 22% и достиг 52%. При этом 45% опрошенных отвечают, что религия не играет в их жизни существенной роли. 72% опрошенных собираются покупать или печь куличи, при этом освящать их планируют только 28%.

По данным "Левада-Центра" (внесён в список иноагентов), доля россиян, считающих себя православными, растёт с начала 2020 года, изменившись за это время с 65% до 74%. Доля мусульман при этом остаётся на уровне 6%. Среди опрошенных, которые считают себя православными, 59% говорят о том, что религия в их жизни важна, а 39% говорят, что не важна. Число россиян, говорящих, что религия играет важную роль в их жизни, тоже растёт: з