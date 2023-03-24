В Херсонской области не хватает учителей русского языка

Школы Херсонской области испытывают нехватку педагогов, в особенности -- учителей русского языка и литературы, рассказал на встрече с вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой заместитель председателя правительства области Сергей Черевко:

"Мы испытываем нехватку педагогов: учителей русского языка и литературы, истории России, иностранного языка - английского. Наиболее острая проблема связана с учителями русского языка, поскольку у педагогов, которые сейчас работают, зачастую нет подходящего образования".



