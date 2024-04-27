 

Коммерческие организации в РФ больше не смогут аттестовывать мигрантов; закон о нелегалах предлагается рассмотреть в ускоренном порядке


Все 12 университетов, которые вправе аттестовывать иностранцев в РФ, расторгли договоры с коммерческими партнёрами, теперь все экзамены для иностранных граждан смогут проводить только университеты и другие муниципальные организации. Предположительно, принятые меры усилят контроль за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан. 
В Госдуме собираются уже 6 мая (на ближайшем заседании) рассмотреть законопроект, в котором нелегальным мигрантам предполагается всё же запретить управлять транспортом, заключать брак и приобретать имущество. 
Пятнадцать мигрантов из Узбекистана устроили массовую драку на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Их выдворят из России.
В Калужской области полицейские изъяли у двух мигрантов три килограмма наркотиков. 
На Кубани мигранты сбежали от полицейского рейда по выявлению нелегалов; ранее такой же случай произошёл в Екатеринбурге. 
В Саратовской области мигрантам запретили работать в перевозках и торговле едой.
В Ростове-на-Дону ветерана СВО и его жену избили украинцы, кричавшие о ненависти к русским.
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