Коммерческие организации в РФ больше не смогут аттестовывать мигрантов; закон о нелегалах предлагается рассмотреть в ускоренном порядке

Все 12 университетов, которые вправе аттестовывать иностранцев в РФ, расторгли договоры
с коммерческими партнёрами, теперь все экзамены для иностранных граждан смогут проводить только университеты и другие муниципальные организации. Предположительно, принятые меры усилят контроль за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан.
В Госдуме собираются уже 6 мая (на ближайшем заседании) рассмотреть законопроект
, в котором нелегальным мигрантам предполагается всё же запретить управлять транспортом, заключать брак и приобретать имущество.
Пятнадцать мигрантов из Узбекистана устроили массовую драку на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Их выдворят из России.
В Калужской области полицейские изъяли
у двух мигрантов три килограмма наркотиков.
На Кубани мигранты сбежали
от полицейского рейда по выявлению нелегалов; ранее такой же случай произошёл в Екатеринбурге.
В Саратовской области мигрантам запретили
работать в перевозках и торговле едой.
В Ростове-на-Дону ветерана СВО и его жену избили
украинцы, кричавшие о ненависти к русским.