 

Требуются доносчики на доверии

…А пока окончательно сбитый с толку мир, подзабыв об Украине, послушно развернулся передом на Ближний Восток и с придыханием наблюдает за обменом ударами между Ираном и Израилем, - практичный Евросоюз спокойно продолжает защищать собственные интересы, строго по методичке Оруэлла "1984". Министерство Правды вводит и закрепляет цензуру интернета - последней и единственной бреши в блокаде реальной информации.

 

B суматохе мировых событий, eвросоюзный закон о цифровых услугах (Digital Services Act - DSA) обогатился только что принятым проектом под названием «SREN», официально призванным бороться с допуском к порнографическим сайтам исключительно публики, достигшей совершеннолетия; неофициально предназначенным для более обширных нужд, а именно, вычислять несовершеннолетнюю публику и «регулировать область интернета в целях обеспечения безопасности» (кого, чего, уточнять не обязательно). Дальше, самое интересное.

 

"Управление по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций" ("Arcom") объявило набор сотрудников на новую, во всех отношениях замечательную профессию.

 

Название профессии можно красиво перевести, как «сигнальщик на доверии», чтобы не шокировать публику всех возрастов более откровенными и неприятными терминами. Суть профессии заключается в бдительном наблюдении за соцсетями, выявлении любых неполиткорректных постов, картинок и комментариев, идущих в разрез с ценностями Евросозюза, подрывающиx его репутацию, порочащиx его идеологию, или нацеленных на подачу иного видения, нежели принятое евро-доктриной.

 

"Сигнальщики" будут обучены, проверены и распределены по сегментам интернета "координаторами" всех 27 стран-членов, которые «обеспечат быструю реакцию» на обнаруженный запрещённый контент, не соответствующий нормам евро-сообщества и доведённый сигнальщиком до сведения евро-властей.

 

Поступивший таким образом "сигнал" можно, как и самого сигнальщика, определить совсем другим хорошо известным и всем понятным термином, но это, по мнению задумщиков, рискует смутить и оттолкнуть возможных кандидатов. Впрочем, сдаётся мне, что вовсе не рискует, если судить по боевой готовности активистов левацкого толка, воинствующих сегодня в Европе, кричать и обличать своих оппонентов, при любой самой несуразной возможности.

 

Только представьте, какие горизонты открывает выше обрисованная перспектива всем желающим, наконец, свести счёты с ненавистными им идеологическими противниками и просто с несогласными.

 

Представили? Вот и задумщики из "Управления по регулированию" представили тоже и быстро сообразили, что, несмотря на яркий эвфемизм "сигнальщика", вместо грубого "доносчика" или посконного "стукача", почтенная публика увидит манёвр и побрезгует участвовать. Поэтому и уточнили в своём официальном обьявлении, что «набор частных лиц исключается».

 

Пафосно так уточнили, дескать, реально печёмся об общем благе, а не о сведении личных счётов. Одной рукой уточнили. А другой рукой добавили, что претендовать на предлагаемую должность имеют право (следите всё за теми же руками!):

 

- промышленные федерации и торговые ассоциации,

 

- неправительственные организации,

 

- члены уже существующих в соцсетях проверщиков фактов* (*тех самых "факт-чекеров", которые, задолго до нового закона, "удаляли ваши публикации, поскольку они не соответствовали и т.д.),

 

- профсоюзы,

 

- государственные предприятия, не имеющие стратегического значения,

 

- полу-государственные учреждения,

 

- сети или союзы организаций национального или европейского уровня.

 

Этот щедрый спектр возможностей призван впечатлить впечатлительных и затмить невнимательным простой и очевидный факт, что вам будет достаточно стать членом любой из перечисленных формаций - хоть профсоюза, хоть НПО, чтобы получить доступ к возможности сведения жёстких счeтов с любым ненавистным вам человеком, раздражающим вас в соцсетях. Просто делать вы это будете не как частное лицо, а в коллективе единомышлеников. Так что, официально, ваша мораль не замарается и совесть не расстревожится.

 

От вас требуется только не работать нa одной из проверяeмых платформ (фейсбук, инстаграм и проч.), обладать способностями быстро находить и "сигнализировать" запрещённые публикации и уметь обосновать ваш выбор "чётко и обьективно".

 

Например, этот текст, над которым в данный момент напрягаются ваши глаза и мысли, обьективно не соответствует нормам евро-сообщества, поскольку чётко подвергает эти нормы жёсткой критике, пусть и нормативной, но открыто уничижающей лексикой. Автор бесстрастно и бессовестно глумится над евросоюзными ценностями, выставляя всю евро-систему в откровенно невыгодном свете.

 

Автора совершенно необходимо лишить возможности распространять крамольную «дезинформацию», прогнав его из соцсетей поганою метлой, "пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом".

 

И так оно и будет, если, конечно, добрые, лично неудовлетворённые люди прекратят писать в "Спортлото" и стройными рядами пойдут наниматься в "сигнальщики", за моральное удовлетворение и усиленный паёк.

 

С 17 февраля 2024г, полное применение нового закона вошло в силу, несмотря на то, что средства его реализации рекрутируются и формируются, можно сказать, на ходу.

 

Но, во-первых, долго ли, умеючи и во-вторых, накладно ли, при наличии рекордного количества потенциальных "волонтёров", столь рьяно проявивших себя за последние годы, во времена "пандемии" и разного рода «факт-чекингов независимыми группами» сигнальщиков, уж столько лет и так продуктивно работающих в интернете, проверяя вашу информацию и обнаруживая, что она «не соответствует действительности или вырвана из контекста»...

 

Так что, я нисколько не сомневаюсь в ближайших успехах подобного начинания. Внедрили же в европейские издательства ещё одну новую профессию, под ещё одним сказочным эвфемизмом "sensibility readers" (или "чувствительные читатели"), что попросту и по сути означает того же "сигнальщика", выискивающего в предлагаемых на публикацию текстах неполиткорректные моменты, способные задеть хоть какую-нибудь из признанно дискриминируемых "групп населения" - толстых, тощих, неграмотных, неряшливых, некрасивых, бездарных, безмозглых, беспардонных - далее, по словарям и алфавитам - кого хочешь, выбирай.

 

Впрочем, пожалуй, всё-таки сомневаюсь. И не только потому, что голь на выдумки хитра и везде щёлочку найдёт. А значит, перекрывать каналы информации, по доносам сигнальщиков - всё равно, что пытаться заделать пластырем Ниагарский водопад. Молва и слухи, как известно, куда как сильнее, "единой линии партии", выходящей крупным шрифтом на разрешённых передовицах, а потому, всегда бегут впереди паровоза и добегают первыми.

 

Ho ещё и потому, что самые значимые реалии Евросоюза, на текущем этапе его развития и уже неоспоримых "достижений" так хорошо известны не только всем участникам, но и сторонним наблюдателям, что их совершенно невозможно отрицать или перетолковывать в выгодном свете.

 

По Шварцу, не по Оруэллу: «...Хвост поджат по заранее обдуманному плану...  Это военная тайна...  Остальные его части беспорядочно сопротивляются...»

 

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