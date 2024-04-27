Шесть человек пострадали из-за украинских атак в Белгородской области, Славянский НПЗ частично остановил работу

В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области дрон-камиказде упал на участок дорожного полотна и взорвался, пострадали пять мирных жителей, в том числе подросток; двое мужчин и женщина ранены тяжело. Повреждены три автомобиля. Другим дроном в Вознесеновке атакован трактор на территории сельскохозяйственного предприятия, ранен механизатор. Ещё одним дроном-камикадзе был атакован двигавшийся зерновоз, повреждена цистерна зерновоза. Также в результате атаки FPV-дрона повреждения получили торговый объект и "Газель", припаркованная рядом.

При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Обстрелом были полностью разрушены четыре квартиры, ранены четыре человека, один в реанимации.

Сотрудники МЧС попали под обстрел ВСУ в Каховке, когда прибыли, чтобы оказать помощь раненным при предыдущем украинском обстреле жителям. В результате атаки украинцев два человека пострадали, один погиб. При повторном обстреле один из сотрудников МЧС был ранен.

В Лисичанске украинцы атаковали дроном пассажирский автобус. Автобус повреждён.

В Курской области обстреляны Тёткино, Новый Путь и Горналь.

Минобороны России сообщает, что средствами ПВО за минувшую ночь было перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотников самолётного типа. В результате атаки загорелась сепарационная установка на Славянском НПЗ, повреждена ректификационная колонна, Славянский НПЗ частично остановил работу.

