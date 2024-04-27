 

Шесть человек пострадали из-за украинских атак в Белгородской области, Славянский НПЗ частично остановил работу

 

В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области дрон-камиказде упал на участок дорожного полотна и взорвался, пострадали пять мирных жителей, в том числе подросток; двое мужчин и женщина ранены тяжело. Повреждены три автомобиля. Другим дроном в Вознесеновке атакован трактор на территории сельскохозяйственного предприятия, ранен механизаторЕщё одним дроном-камикадзе был атакован двигавшийся зерновоз, повреждена цистерна зерновоза. Также в результате атаки FPV-дрона повреждения получили торговый объект и "Газель", припаркованная рядом.

При разборе завалов многоквартирного дома в Токмаке спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Обстрелом были полностью разрушены четыре квартиры, ранены четыре человека, один в реанимации.

Сотрудники МЧС попали под обстрел ВСУ в Каховке, когда прибыли, чтобы оказать помощь раненным при предыдущем украинском обстреле жителям. В результате атаки украинцев два человека пострадали, один погиб. При повторном обстреле один из сотрудников МЧС был ранен.

В Лисичанске украинцы атаковали дроном пассажирский автобус. Автобус повреждён.

В Курской области обстреляны Тёткино, Новый Путь и Горналь.

 

Минобороны России сообщает, что средствами ПВО за минувшую ночь было перехвачено и уничтожено 68 украинских беспилотников самолётного типа. В результате атаки загорелась сепарационная установка на Славянском НПЗ, повреждена ректификационная колонна, Славянский НПЗ частично остановил работу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы пытались добить раненых в ЛНР журналистов; в Курской области убиты трое, среди них двое детей
» Пожар на Куйбышевском НПЗ, удар по комбинату в Осколе, в Белгородской области погибшие и раненые
» В Белгородской области три человека погибли из-за атаки украинского дрона, шестеро раненых, в том числе дети
» При атаке на Пантелеймоновку в ДНР 4 погибших, в том числе дети, и 6 раненых; раненый в Белгородской области
» Украинцы многократно обстреливают Белгородскую область, в Васильевке ранены трое
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Тело Ленина и Дело Ильина

Тело Ленина и Дело Ильина

Право приобретённое и прирождённое. Почему для русских важен \

Право приобретённое и прирождённое. Почему для русских важен "сельский" образ жизни

Требуются доносчики на доверии

Требуются доносчики на доверии

Хочу понять

Хочу понять

Вассализация правых партий Франции и новое лицо французской русофилии

Вассализация правых партий Франции и новое лицо французской русофилии

Постмегаэкономика и Луна

Постмегаэкономика и Луна

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Для глобального перехода на "зелёную" энергию предполагается тратить 4 триллиона долларов ежегодно

  • 23:40
  • 153

Доля россиян, считающих себя православными, растёт

  • 22:16
  • 183

Коммерческие организации в РФ больше не смогут аттестовывать мигрантов; закон о нелегалах предлагается рассмотреть в ускоренном порядке

  • 21:31
  • 203

Член сборной Украины по рукопашному бою перешёл на сторону РФ; служивший в ОБТФ "Каскад" немец не может получить гражданство РФ

  • 17:31
  • 261

Шесть человек пострадали из-за украинских атак в Белгородской области, Славянский НПЗ частично остановил работу

  • 17:02
  • 254

В Башкирии не говорящие по-русски мигранты отлично сдали языковой тест; в Ростове-на-Дону украинец-самбист избивал людей

  • 20:43
  • 447
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru