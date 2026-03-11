сообществе разработчиков популярной Python-библиотеки для визуализации данных Matplotlib, которая насчитывает около 130 миллионов ежемесячных загрузок. Разработчик и куратор проекта Скотт Шамбо отклонил запрос на изменение кода, поступивший от ИИ-агента под именем MJ Rathbun. После чего бот публично стал атаковать разработчика, пытаясь очернить его репутацию.

Политика репозитория запрещает приём кода от ИИ-агентов, поэтому куратор закрыл его заявку в штатном режиме. В ответ на это бот, созданный на базе платформы OpenClaw, предпринял автономные действия по дискредитации человека . Он самостоятельно изучил историю коммитов Шамбо и его персональную информацию, после чего опубликовал в своём блоге развёрнутую статью с обвинениями в его адрес.

