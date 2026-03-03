Соединённые Штаты, утвердившись в роли главного глобального подстрекателя, переносят акценты своей деструктивной политики на Ближний Восток. Вектор разжигания военных действий против суверенных ресурсных держав сместился именно в этот регион. Процесс развивается согласно плану кураторов Дональда Трампа несмотря на то, что сам он пытается позиционировать себя как автор этих проектов.

Всё началось сравнительно недавно с санкций против России, ставших ответной реакцией Вашингтона на крах планов превратить Украину в военный плацдарм против нашего Отечества. Затем к процессу подключилась Европа, столкнувшись с серьёзными экономическими сбоями. Вслед за этим реагировать начал весь экономический и политический мир, включая Китай и страны Ближнего Востока. Итогом стало то, что США перестали выполнять свои общемировые экономические обязательства. Сегодня американский фокус сосредоточен на их главном форпосте в регионе — Израиле.

Триггером этих глобальных процессов стала реакция России, однако привела его в действие именно США благодаря своей подстрекательской внешней политике. (см. фрагмент из моей научной монографии: Р. Р. Гарифуллин, Российское смыслостроительство в условиях международного буллинга США: философско-психологический анализ, Казань, 2025)

Трамп осознал первопричины экономических проблем Америки и попытался ликвидировать вышеупомянутые факторы. Однако задача оказалась не из простых: отыграть ситуацию линейно в обратную сторону уже невозможно. Отсюда — нелепые попытки Трампа и его советников, использующих инструменты искусственного интеллекта, провести коррекцию происходящего.

России не удалось, в силу мощной прокси-помощи со стороны США и Европы, решить эту проблему ценой небольших военных действий и минимальных жертв на Украине. Именно поэтому конфликт Россия–Украина привёл к масштабным потерям с обеих сторон.

Главное, что осознал мир: процесс расчеловечивания России и формирования её имиджа изгоя прекратился. Увы, на Россию традиционно возлагается миссия разобраться с деструктивным феноменом американской гегемонии, хотя гегемон и блефует, пытаясь изобразить самокоррекцию. В действительности это не так.

Основная вина за масштабность жертв и потерь в украинском конфликте лежит на инициаторе и подстрекателе всего произошедшего — на США. Это легко проследить по хронологии политических, экономических и военно-политических событий. Однако США, в силу своей хронической политической шизофрении и двойных стандартов, ведут себя так, будто не сознают, что сами являются источником всех бед. Они позиционируют себя как мировые жандармы-санитары и спасители. Увы!

До сих пор мир спасал от бед только Россия, и было это сравнительно недавно — в 1945 году. Тогда ещё никто не знал, что третий заход на мировую экспансию после Наполеона и Гитлера предпримут США, используя сомнительные долларовые инструменты глобальной экономики и инициируя локальные войны по всему миру. Именно в этом заключена глубинная и фундаментальная причина масштабности потерь в конфликте Россия–Украина. Этот конфликт стал главной квинтэссенцией выживания для США и Европы.

США временно спасут себя за счёт очередных паразитических поглощений ресурсных стран, но это будет непросто. Недавние близорукие мнения о том, что во всем виновата Россия, — продукт американо-западной пропаганды. Но эту пропаганду и буллинг, направленный на расчеловечивание России, Трамп остановил. Теперь мир трезво и объективно оценивает происходящее.

Несмотря на это, игры США и самого Трампа, ведомого советниками с использованием искусственного интеллекта, продолжаются. Нужно понять: мир спасет только здравый человеческий разум, а не та деструктивная искусственность, которую продолжают генерировать США.



