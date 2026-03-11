 

Адвокатов в РФ лишили права подвергать сомнению достоверность экспертизы в суде присяжных

Верховный суд РФ запретил адвокатам "дискредитировать" экспертизы обвинения перед присяжными - предположительно, для укрепления авторитета экспертных заключений. Такая мера вызвала возмущение юридической общественности, потому что экспертизы тем самым фактически превращены в неоспоримые доказательства, что по закону недопустимо. А защита не может реально и публично оспорить полноту, правильность и достоверность подобных научных исследований в присутствии народных заседателей, которых тем самым лишают возможности увидеть настоящую состязательность сторон.

"Защитники лишены права полноценно оспаривать результаты экспертиз перед лицом присяжных, например, подвергать сомнению полноту, методику и достоверность исследований. Нельзя именно через разбор научной части экспертизы поставить под вопрос компетентность самого эксперта, привести свои контраргументы с помощью рецензий или показаний других специалистов. То есть по факту защите остается лишь возможность сомневаться в соответствии друг другу названия экспертизы, перечня поставленных вопросов и итоговых выводов", - пишет "Независимая газета".

Как считают опрошенные «НГ» юристы, такой дисбаланс подрывает фундаментальный принцип уголовного процесса – свободную оценку доказательств. Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Насонов, специализирующийся на защите в суде присяжных, считает, что данная ситуация отражает острую проблему разбора доказательственной силы заключений экспертов. Адвокат не вправе анализировать как раз исследовательскую часть, что противоречит самой сути состязательного процесса. Насонов напомнил, что по Уголовно-процессуальному кодексу ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы и должно подвергаться равной оценке сторонами. «Следовательно, все доказательства в одинаковой степени могут и оспариваться в суде на предмет наличия у них присущих им достоверности, достаточности и т.д.», – подчеркнул он. 




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Народный фронт выступает за усовершенствование законодательства об экологической экспертизе
» Неугодные сайты будут блокировать без суда и экспертизы
» Роскомнадзор решил запретить хентай
» Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве Буданова
» Эксперты, филолог и математик, увидели в символике "Славянского союза" свастику
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи \

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Capre oleum, или \

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Пентагон не может расследовать уничтожение школы для девочек в Иране, на 90% сократив группу, занимавшуюся защитой гражданского населения

  • 15:20
  • 250

Адвокатов в РФ лишили права подвергать сомнению достоверность экспертизы в суде присяжных

  • 14:49
  • 305

Безнадежные долги россиян по итогам 2025 года выросли на треть

  • 14:19
  • 255

Россияне завоевали ещё два золота Паралимпиады

  • 13:51
  • 301

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской областях, Сочи, Брянске

  • 13:05
  • 331

Искусственный интеллект оказался способен разрушать анонимность в интернете

  • 22:01
  • 494
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram