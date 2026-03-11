Адвокатов в РФ лишили права подвергать сомнению достоверность экспертизы в суде присяжных

Верховный суд РФ запретил адвокатам "дискредитировать" экспертизы обвинения перед присяжными - предположительно, для укрепления авторитета экспертных заключений. Такая мера вызвала возмущение юридической общественности, потому что экспертизы тем самым фактически превращены в неоспоримые доказательства, что по закону недопустимо. А защита не может реально и публично оспорить полноту, правильность и достоверность подобных научных исследований в присутствии народных заседателей, которых тем самым лишают возможности увидеть настоящую состязательность сторон.

"Защитники лишены права полноценно оспаривать результаты экспертиз перед лицом присяжных, например, подвергать сомнению полноту, методику и достоверность исследований. Нельзя именно через разбор научной части экспертизы поставить под вопрос компетентность самого эксперта, привести свои контраргументы с помощью рецензий или показаний других специалистов. То есть по факту защите остается лишь возможность сомневаться в соответствии друг другу названия экспертизы, перечня поставленных вопросов и итоговых выводов", - пишет "Независимая газета".

Как считают опрошенные «НГ» юристы, такой дисбаланс подрывает фундаментальный принцип уголовного процесса – свободную оценку доказательств. Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Сергей Насонов, специализирующийся на защите в суде присяжных, считает, что данная ситуация отражает острую проблему разбора доказательственной силы заключений экспертов. Адвокат не вправе анализировать как раз исследовательскую часть, что противоречит самой сути состязательного процесса. Насонов напомнил, что по Уголовно-процессуальному кодексу ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы и должно подвергаться равной оценке сторонами. «Следовательно, все доказательства в одинаковой степени могут и оспариваться в суде на предмет наличия у них присущих им достоверности, достаточности и т.д.», – подчеркнул он.











