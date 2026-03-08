Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"





Существует несколько, я бы сказал, не заблуждений, а - устаревающих, спорных мировоззренческих установок, связанных с восприятием ресурсов общества и человечества. Спорных, конечно же, с моей личной точки зрения, но кто я такой, чтобы спорить с мировоззрениями? Многими эти установки воспринимаются как базисные, аксиоматичные. Очень жаль, потому что стоило бы хотя бы задуматься, а нужно ли их так рьяно поддерживать.

Одна из проблем этих установок в том, что с ними сложно спорить, потому что они антидиалектичны, некритичны к возможности изменчивости. У них есть стойкая аргументационная база, основанная на фактах прошлого и отдельного настоящего, но это вовсе не значит, что так же происходит сейчас и везде, и будет в дальнейшем. Более того, совсем не факт, что эти установки и не победят в будущем, особенно если очень постараться, и поддержка этих установок играет как раз на то, чтобы они побеждали. Хотя я иногда не понимаю, те, кто считает, что это так происходит - они серьёзно хотят, чтобы оно побеждало, или серьёзно считают, что эти вещи лучше, чем альтернативы?

Другая проблема - социально-феноменологическая. Что это значит?

Мы часто имеем довольно сомнительные возможности разобраться, "как самом деле" ("существует ли Бог", "хочет ли оппонент драки"), чуть очевиднее, но всё равно не окончательно, "как об этом думают люди" ("вера существует", "страх существует"), но довольно очевидны последствия в виде действий по крайней мере некоторых людей ("существует Церковь и практика поведения набожных людей", "многие вооружаются или бьют первыми").

Это же означает и то, что для многих сложных неочевидных идей можно найти устойчивую базу людей, которые эту идею поддерживают, в том числе и активной деятельностью, и их невозможно поколебать в этой области, поскольку эти сложные идеи не являются полностью подтверждаемо неверными, либо просто рекомендации к действию. Наличие этих людей есть чёткий факт, в отличие от того, во что эти люди верят. Поэтому социальный аргумент "есть много людей, которые тоже так думают" тоже работает на самоутверждение мировоззренческих установок (что интереснее, также и на те, которые им противоречат), о которых я постараюсь рассказать. Стоит просто понимать, что есть такие идеи, и как они влияют на поведение людей.

Первая спорная установка - "человечество находится на грани выживания", "нам катастрофически чего-то не хватает", "давайте меньше потреблять, больше производить". Я до сих пор помню, как я яро спорил со своими одногруппниками по технической специальности по теме "не надо позволять обществу содержать наркоманов и безнадёжно больных, а эти средства лучше потратить на стимуляцию производства, ведь нам всем и так жрать нечего".

Чтобы проиллюстрировать проблемы у подобной установки, я обычно предлагаю пройти маленький опрос.

Сколько в структуре ВВП страны занимает сельское хозяйство и промышленность (не подглядывая в справочники)? Довольно часто люди, которые гордятся своей "близостью к жизни", "реалисты", говорят что-нибудь вроде "50% производство, 30% сельское хозяйство", потому что "реальный сектор экономики важнее". В принципе, они правы, только относительно какой-нибудь Северной Кореи или Конго. В среднем по миру весь реальный сектор занимает менее 40%, сельское хозяйство 5-7% и, как правило, чем более развита страна, тем доля реального сектора в ней ниже, вплоть до США, где сельское хозяйство составляет уже почти всего один процент, а промышленность - лишь 20% ВВП.

Для России, сельское хозяйство сейчас - около 4% (а недавно - ещё меньше!), а промышленность - около 35%.

Что это значит? Это значит, что с "реальным производством" в современном обществе связано, скажем, 40% экономики, а остальное - "тратится на непонятно что"!!!

На "инвестиции", затраты на производство и воспроизводство производительных сил, в общественном продукте уходит далеко не всё, а остальное — это "сфера услуг", "потребление", которое может и не стоило так этимологически называть, потому что это далеко не всегда "потребность" ("требование"), а в том числе и траты на необязательные вещи.

Тут есть небольшое передёргивание - например, в сферу услуг входит также и транспорт, финансовый сектор многие критики склонны рассматривать не как "потребление", а как ненужную, "раздутую" надстройку над реальным производством, за которой ничего не стоит, и "потребление" — это в том числе и обеспечение жизнедеятельности, "кормление" людей, без которых никакого производства бы не было. Так что для кого-то эти "проценты" - "лукавые". Но это не отменяет того факта, что в структуре хозяйствования доля "нужного" не полностью вытесняет долю "желаемого". Каждому уже дальше стоит оценить самостоятельно, какой процент - на "нужды производства", какой - на "не-нужды потребления", сколько в потреблении "необязательного". Скажем, в Северной Корее только 30% уходит на "потребление", в США - 75%, а у нас - 50%. Или иначе. В любом случае, излишек есть, даже в Северной Корее, и он не такой маленький. Какой?

Я люблю говорить, что в "старые" времена сто человек обеспечивали красивую жизнь одного барина, не имей сто рублей, имей сто рабов (то есть, "один процент потребления"). Сейчас, триста тысяч человек фактически могут кормить миллионный город людей в смысле обслуживания "материальных потребностей". Что делают остальные семьсот тысяч людей? Даже дело не в том, что они "имитируют деятельность, хотя сами не нужны", "мы вынуждены создавать видимость рабочих мест и полезности для людей, сфера услуг - какая-то клоака", и не в том, что они "беззаботно проедают общественное благо", "с жиру бесятся богатые бездельники", и даже не в том, что "мы тебе, сидельцу на пособиях, позволяем не помереть, будь работягам благодарен".

Дело в том, что общество в практически всегда наличествующем состоянии работает с существенным избытком, и вопрос стоит не в том, как производить, а о том, на что тратить, помимо трат на производство.

В "старом" обществе этой областью занималась "аристократия" ("власть", "привилегированные", "богатые", не так важно), самолично решавшая, куда пойдёт избыток, но и имевшая определённую форму заботы, чтобы траты были "достойны". Сейчас этого дела стало настолько много, что никаких аристократов не хватит.

Следующий шаг - "политическая система". Это не только и не столько про то, "как нам правильно жить, то есть обустроить производство всего необходимого" (по поводу чего можно было бы даже прийти к какому-то "правильному" "единому" мнению), а о том, на что пойдёт произведённое, с существенными, различными интересами людей, связанных с тем или иным направлением трат. Политические институты — это место, где различные группы людей борются за избыток общественного продукта, не связанного с производством. В "политических местах" сидят не столько технократы, сколько ярчайшие представители претенциозности своих групп. И кого вы вспоминаете чаще, и кто привлекает больше электорального влияния, то есть, "кого выбирают"?

Опять же, и голосуют "за" не благодаря тому, что "он хорошо работает", а благодаря тому, что "из-за него хорошо живём". И у трат в пользу групп нет "объективных" обоснований в виде "так надо, потому что это необходимость" (хотя такие обоснования постоянно пытаются выискивать, чтобы использовать в качестве аргумента в борьбе за часть общественного пирожка).

Общество же массового потребления примечательно тем, что этими решениями стали заниматься не только единицы аристократов-богачей, и не хитрые толстые депутаты, а много людей, имеющих относительно существенный личный излишек. Их меньше, чем 70%, потому что богатство всё ещё имеет большую степень сосредоточенности, и общество склонно держать множество действительно не способных помочь производству людей лишь на грани выживания, а не способности выбирать. Но полуиждивенцев-решателей больше, чем небольшой привелегированный класс. По факту, такой человек и есть идеал современного члена общества, "потребитель", и многие желают именно таким стать.

Я не очень люблю в этом контексте говорить про "добавленную стоимость" (правильнее, вероятно, - "отдача от производства"), но дискурс вокруг этого понятия довольно релевантен. На этом же, возможно, и "погорел" марксизм - на неприятии того, что у значительной части общественных трат нет обоснования производственными нуждами, так что искать эти основания среди тех, кто с производством связан - сомнительно. Хотя идея "кто произвёл, тот и должен решать" - кажется справедливой. Вот только проблемы начинаются тогда, когда неясно, кто произвёл, когда большую часть произвели роботы, или вдруг получается так, что тех, кто производил, в обществе меньшинство, что и происходит, по сути, когда общество спускается на "меньше 50% на производство".

Какие возможны варианты трат? Это и "социалка", поддержка тех самых, к великому сожалению, "бесполезных" людей. Это забота о детях, молодёжи и будущих поколениях. Это "экология", защита природы за пределами того, что в природе полезно человеку, защита её как собственной ценности (спасём кедры России!). Это, как это ни парадоксально, фундаментальная наука, "удовлетворить любопытство за общественный счёт", которая далеко не всегда приносит какую-то отдачу, "настоящий учёный занимается наукой ради науки, а не ради не всегда имеющейся пользы". Это развлечения за пределами "потребности рекреации", "проблема карусели" (как в моём другом тексте). Это "религия", обращение к божественному и жертвы ради него. Это "красота", от искусства до приятных занавесочек. Это "спорт", совершенствование физических возможностей человека (только профессиональные тяжелоатлеты не качаются ради шахты или станка на заводе). Это какие-нибудь "супер-проекты", вроде полётов на Луну, Марс и далее, пожирающие очень много, но приносящие ресурсы только в каких-нибудь далёких розовых мечтах (это не Великие космические открытия, "поплыл и поселился", "расширил Ойкумену", это постоянно требующие снабжения колонии). Это Искусственный интеллект и Виртуальный мир (что для меня, например, ближе всего, но я прекрасно понимаю, насколько невозвратными будут "инвестиции" в это дело, глупо ожидать от ИИ лишь пользы). И это я даже еще не упомянул "понты", вроде золотых унитазов, пирамид и статуй, флагов в малодоступных местах и дорогущих продуктов промпроизводства. И тем более, пожалуйста, не будем акцентировать внимание на пушках побольше, чем у соседа.

Давайте просто будем честными. Не "я развлекаюсь потому, что мне нужен отдых ради работы", не "нужно, чтобы могли принести стакан воды в старости", не "заниматься экологией надо, чтобы сохранить ресурсы планеты", не "мы поддерживаем людей социально, чтобы они могли перенести трудности и начать приносить пользу обществу", не "наука становится непосредственной производящей силой", не "на Луне есть гелий-3", не "красота стимулирует творческие способности людей заниматься чем-то полезным и в красивом удобно жить", не "спорт высвобождает силу человека", не "мы играем, потому что так учимся методам интеллектуальной работы с объектами", не "мы молимся, чтобы обрести рай на Земле", не "Искусственный интеллект обеспечит технологическую сингулярность", не "понты и пушки - как хвост павлина, позволяют нам отжать больше ресурсов себе на эффективное использование у тех, кто не демонстрирует понтами свою производительность".

Вкладываемся в это всё мы, потому что МОЖЕМ и ХОТИМ, а не потому, что НАДО, из того бюджета, который у нас есть на свободные покупки. Мы ценим эти вещи сами по себе, потому что они есть для нас самостоятельное благо. Потому что тут чаще более важно, чтобы "эти общечеловеческие траты распространялись лично на меня", "они должны дойти до меня и во мне осесть", а не чтобы они пошли в виде каких-то производственных последствий дальше. Или подобные оправдания продвигаются теми людьми, которые как раз связаны с этими тратами в смысле их обслуживания.

Попробуйте оценить, какая доля из того, что потрачено в этих областях, даёт реальный результат в виде повышения производительности, "возвращается" в виде производственных сил тому, кто потратил? Это всё по большей части просто "убыточно", если начать "честно считать". Я ещё помню ту бурю эмоций, которую вызвала моя фраза "люди женятся не ради отдачи в виде удобства или прибыли, а ради того, чтобы было куда направить порывы своей любви, и особенно это касается детей, так что правильная женитьба скорее убыточна".

Никто, как мне кажется, не сможет доказать, что какие-то одни из всех этих вещей "нужны, поэтому требуют экстраординарных затрат", а другие - нет. Но у каждого есть предпочтения, определяющие в том числе и его выбор относительно формы "общей судьбы человечества" в плане того, "как потратим, дружбаны?"

Я люблю это иллюстрировать простым соображением. Вот, скажем, кто-то считает, что в его жизни нет места всем подобным идеям, потому что он-то сам с трудом сводит концы с концами, денег нет даже на самое необходимое, и уж ему-то никто не даёт права решать, куда пойдёт "добавленная стоимость", отнимаемая зловредными толстопузами.

При этом, этот же человек считает вполне обычным, что стоит по пятницам хорошенечко потусить и выпить, делает импульсивные покупки, вкладывается в прикольненькое обустройство личного пространства, играет в игры и просматривает часы видосов про полёты на Марс. Получается, свой-то выбор относительно излишков он сделал, а значит, они у него были, а не "выживаем как можем", так?

В чём же антидиалектичность этой установки "живём ради выживания"?

Во-первых, в прошлом могло быть действительно так - вопросы производства имели довлеющее, всепроникающее значение. Любой избыток человек выгрызал изнурительным трудом, хотя избыток и был, чаще всего. Ну, я бы не сказал, что и сейчас везде и всегда так тяжко.

Во-вторых, и до сих пор многие части человечества живут в подобном состоянии, как в смысле некоторых стран, так и в смысле отдельных слоёв общества. И вопрос социальной несправедливости никуда не делся, избыток распределяется часто совсем не на тех и не по указанию тех, кто этого действительно достоин хотя бы в плане "я участвовал в производстве". В результате, одни находятся на грани выживания, а другие - "сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть".

Но тут я, к сожалению, склонен к мысли, что "что наверху, то и внизу", "убей Дракона, стань им". Свои-то формы выбора относительно распределения общественных благ люди, у которых их мало, мне кажется, демонстрируют, и они не сильно отличаются от того распределения, что по факту происходит - именно форма решений имеет значение, а не кто конкретно её внедряет. Конечно, тут есть соображения вида "а вот я бы, когда отъелся, отдохнул и наразвлекался бы, уж я бы...", но где та кнопка, что отключает у дорвавшегося человека барские замашки, лично я не в курсе. Не говоря уже о кнопке, которая отключит влияние на мозги привлекательности потребительского раёчка красивой жизни богатеев.

Более того, как это ни неприятно говорить, но паршивая иллюзия грани выживания оказывается необходимой, чтобы вообще все не ломанулись в 70% бездельников. Она действительно поддерживает класс работяг (как идеологически - поддерживает их самоидентификацию, так и практически - обосновывает их претензии на общественный продукт). Поэтому, "реалисты" часто и транслируют эти идеи проблем выживания. При полном уважении к их работе, построение необоснованной мрачной картины мира кажется несколько странным.

В-третьих, совсем необязательно, что относительное превосходство потребления над производством сохранится, если кто-то действительно захочет "старые добрые времена, когда настоящие вещи имели значение", "вернуться к реальности".

Какие-нибудь сюрвивалисты, "реиндустриализаторы", "мейк Лалала грейт эгэйн" спят и видят, как мир скатывается в пропасть работы, где их навыки "общения с настоящим миром" будут очень востребованы. Им почему-то кажется, что если тот самый "процент производства" в обществе выше, то и общество - лучше, "справедливее", "реалистичнее". А мне вот кажется, что, по возможности, надо двигаться не от Европы с 30% производства к Северной Корее с 70% производства, а наоборот.

Если честно, я лично тоже иногда думаю о том, что вот бы вся моя жизнь была связана с некоей полезностью для общества, а не было тех частей, в которых либо я сам занимаюсь какими-то "странными", необоснованными полезностью вещами (чего я ещё могу попытаться избежать), либо я занимаюсь обслуживанием людей, которые этими "странными" вещами занимаются (отказаться от чего уже как-то странно с сопереживательной, социальной, гуманистической точки зрения). Тогда, может быть, и мне было бы проще, по совести, и жизнь была бы больше оправдана "служением истинным нуждам людей". Но так не получается, мы скорее в Золотом веке, чем на испытаниях Иова, и пусть первым бросит камень тот, кто никогда не подаст милостыню на бухло. Мы живём в мире практически победившего экзистенциализма, где даже если ты сам не определяешь свободно предназначение своих трат, то вынужден наблюдать, как это делают другие.

Другая крайность — это установки мировоззрения технологической эйфории.

Я, к сожалению, очень часто вынужден спорить с разными людьми по поводу технологий. Даже если не очень люблю идеи технопессимизма, я вынужден рассказывать о том, как наблюдается экспоненциальный закон не только в отдаче технологий, но и в их цене. О том, что поле возможных улучшений по большей части уже покрыто. Привожу примеры, доводы. Но всё это упирается в мощную стену. Они, наверное, считают, будто это я сам какой-то луддит, желаю технологического краха и поддерживаю эти факты упадка, а не ору об опасности, как канарейка.

Я вижу тут и антидиалектичный контекст. Люди реально наблюдали успехи науки долгое время, и привыкли рассматривать её как некий рог изобилия, из которого просто обязан идти нескончаемый поток технологических новинок. Даже если горшочек уже не варит, а тем более, если продолжает варить, пусть и очень медленно, всегда человек будет упорно смотреть на него и ждать, что помирающий благодетель продолжит обильно кормить. Да ещё и делать ничего не будет, чтобы горшочек спасать, ведь с ним же и так всё в порядке!

Почему же, в итоге, я предпочитаю всегда говорить "технопессимизм", а не, скажем, "технологическое замедление", "рост стоимости технологий", "отсутствие прогресса" и т.д.?

Потому что тут более важным мне кажется как раз социолого-феноменологическое измерение, и именно его отражает термин "технопессимизм".

Когда кому-либо говорят о технологическом тупике, то он склонен уходить в отрицание. Человек находит тысячи причин, почему не стоит верить в поражение науки и технологии. Люди приводят много примеров того, что и сейчас человечество демонстрирует впечатляющие успехи в этой области.

И действительно, довольно хорошим является желание сколь угодно раз пытаться и всегда ожидать, что технологические прорывы продолжатся. Надежда умирает последней, что называется, и надежда здесь довольно важна, чтобы успехи вообще были возможны. Однако, когда дело доходит до практики того, как люди, иногда втайне для самих себя, рассчитывают параметры мира и своего в нём поведения, картина становится обратной.

Если провести опрос "А верите ли вы, что наблюдается замедление технологического прогресса?", мы получим, как правило, "оптимистические" ответы.

Но давайте-ка мы проведём иной опрос.

Представьте себе "мировой пирог" как отражение всего благосостояния человечества. А вокруг него сидят "они", "хозяйствующие субъекты" - все, кто имеют возможность принимать решения, какое-то влияние и какие-то надежды на часть пирога. Все - личности, крупные организации, страны и т.д.

Кого среди них больше - тех, кто принимает решение вложить свои средства в технологии роста пирога ("прогресс"), или тех, кто решает вложиться в технологии дележа пирога в свою пользу ("делёж")?

Довольно многие уже скажут, что вторых больше, чем прогрессистов. И уж, кажется, по крайней мере, очень многие, если не все, согласятся, что хапуг в последнее время становится всё больше и больше.

Даже не так важно, на чём дельцы пирога основывают своё решение - на основе технологического пессимизма, "стадного инстинкта индивидуалистов", собственной "злобной эгоистичности" или чего-то иного. Важно то, что технологический пессимизм вместе с рациональным прагматизмом делают решение в пользу технологий дележа очевидным, "разумно оправданным"! Вклад именно технологического пессимизма в сдвиг мира в сторону индивидуалистического эгоизма - вопрос тоже дискуссионный, но, скорее, и тут многие согласятся, что он вполне весом.

Получается, что идея технологического спада имеет значение не только и не столько как отражение реальности, но и как идея, определяющая поведение людей. И тут мы приходим к некоторым соображениям о том, что "мир поменялся". Теперь рушится даже мораль, основанная на сотрудничестве из-за того, что сотрудничество приносило плоды в технологическом плане (я пишу подробно об этом в одном другом моём тексте). Неважно, "как там на самом деле". Важно, что человечество начинает уже не только подозревать, что прогресс рушится, но и действовать так, будто это уже произошло!

Я бы сказал, что нам, русским, это даже несколько более понятно, чем другим, хотя мы чуть иначе это интерпретируем. Мораль технологического сотрудничества — это как раз мораль "доброго советского человека" в противовес "не впадающей в радужные мечты" морали прагматического капиталистического индивидуалиста. И мы на собственном примере видим, как одно резко переходит в другое, и что при этом творится.

Однако, мы склонны связывать это с крушением одной страны, Советского союза, и лишь своей собственной трагедией. А правда в том, что это вовсе не отклонение одной единственной страны от общечеловеческого эгоистичного мейнстрима, и не закономерный возврат к нему. Это следствие крушения целой эпохи, когда идеал технологического оптимизма сиял. То, что страна не удержалось от мирового тренда — это не следствие слабости страны, не сумевшей поддержать свой идеал, а поражения самого идеала из-за реальных причин.

А что мы видим теперь? Претензии на Гренландию, доктрина Монро, попытки влиять на политику через давление на ресурсные потоки, переход к технологиям отжима при помощи оружия, прямолинейные драки за нефть - какие ещё нужны подтверждения того, что "мир уже не торт", а "пирог, который режут"?

Более того, и пропаганда определённых стандартов нравственности, к сожалению, - тоже компонент этой проблемы, потому что установка того, кто достоин распределения ресурсов в его пользу, а кто - нет, — это тоже часть технологий влияния на распределение. То есть, внимание к способам назначения виновных - тоже часть технологий дележа. Я бы рекомендовал каждому, кто рассуждает о морали, задумываться и о том, а как те или иные её формы влияют на то, куда потекут блага, и что из этого следует.

Ещё одна установка — это ресурсный оптимизм. "Ресурсы не имеют значения", "технологический прогресс неизбежно сделает любые ресурсные ограничения устаревшими", "идеи о том, что нефть закончится - глупые, потому что мы либо найдём новую нефть, либо научимся жить без неё".

И правда, это долгое время работало. Алюминий, целлулоид, каучук - лишь немногие примеры того, как человечество преодолело кажущиеся незыблемыми недостатки ресурсов.

Это всё, конечно, замечательно, ну а что, если НЕТ? Что, если это не повторится? Что, если помимо природных ресурсов или даже "человеческих ресурсов" в виде способности людей творить открытия, есть ещё и ограниченный "ресурс потенциала открытий"?

Я люблю рисовать образ "потолков и полов". Сначала человек взлетел ввысь по нарастающей доступных ему скоростей - и тут, бац, упёрся в потолок скорости света. Он обратился вниз, к миниатюризации - и тут бац, ограничения квантовости и кварковой элементарности. Мы обратились к силе живого, открыли антибиотики, кучу крутых веществ - но и тут всё может быть просто ограничено объёмами доступного нам биоразнообразия и химии. Пространство, где мысль и воля человека могла разгуляться, сильно ширилось ещё недавно, но может иметь свои жёсткие материальные пределы, в которые подрастающий человек вот-вот упрётся.

Тут стоит понять, чем конкретно является вот тот самый "пирог" человеческого благосостояния?

Долгое время господствовала определённая "индустриальная", даже ещё не "постиндустриальная", но "постколониальная" парадигма мышления. Якобы, не важно, у кого находятся природные ресурсы, важно то, как мы перерабатываем их в полезные вещи, а некоторые ресурсы мы вообще делаем ненужными. Грубо говоря, важны не территории, шахты и "деревни" (как это было в доиндустриальную, по большей части земледельческую, эпоху), а города и заводы, и ресурсы потекут туда, где эти заводы есть, или, по крайней мере, где заводы более эффективны. Урбанизация зашкаливающая.

У человека этой новой эпохи могло создаваться впечатление, что "пирог" — это объём валового продукта, "экономика", крупные промышленные и финансовые центры. На этом фоне и поднялась Европа, как мировая фабрика тех времён, и США, как держатель мировой финансовой системы.

Но теперь-то, когда (учитывая технологическое замедление лидеров) все умеют перерабатывать ресурсы в полезность относительно одинаково, мы возвращаемся к парадигме "контроля территорий". Здесь важным становится не то, есть ли у тебя личный заводик, а то, сколько нефти, железа и редкозёмов на него везут! Современная "реиндустриализация", скорее - возвращение к староколониальному, староиндустриальному мышлению перетягивания на себя ресурсов с площадей.

Поэтому, "пирог" сейчас — это не "производство", "технологии" и "финансы". Это - старый добрый земной шарик с его полушариями и со старыми добрыми залежами полезных ископаемых. Вот и начинается "отдайте Гренландию", "ваши танкеры поплывут к нам, а не в Китай", "мы отнимем нефть у террористов".

Я часто вынужден приводить довольно дурацкий образ "буржуев и папуасов".

Буржуи смогли построить заводик железных молотков. Папуасы посмотрели и предпочли покупать эти молотки вместо своих, каменных, которые похуже. Первая стадия, всем замечательно, международное разделение труда, времечко, о котором вспоминают с ностальгией. Если честно, то и с точки эффективности всего человечества это было очень хорошо и правильно.

Но то ли буржуи в итоге задрали цены, то ли папуасы поднаторели в обратной инженерии, то ли буржуи вдруг решили требовать от папуасов принять странные законы ради молотков, но вдруг папуасы решили построить собственный заводик, может быть, даже и каменных молотков, но их устраивающих. Что остаётся делать буржуям, ведь если их гешефт лишится заказов, они пойдут по миру? Правильно, надо взять свои молотки и настучать по рукам, чтобы никто даже не думал заниматься импортозамещением! Надо уметь ввергать остальной мир в хаос доиндустриальности, пока индустриалистам не стало хуже!

Я даже не понимаю, почему эту логику, которая совершенно очевидно преобладает уже долгое время, приходится объяснять некоторым оптимистам-либералистам вместо логики "добрые буржуи цветущего сада несут свет и благо недоразвитым папуасам из джунглей" или уж хотя бы "умные буржуи понимают, что от развитости папуасов им тоже будет хорошо". Да вы же сами разбомбили и разграбили начинающие ростки развитых сообществ, которые пытались взращивать другие! И кто-то всерьёз думает, что после принятия подчиненности придут и будут делать нечто, что приводит к способности самостоятельно хорошо жить, когда целью с самого начала было удержание ниже уровня конкурентоспособности? Посмотрите на реальные истории, и оцените, чего там больше - светоча свободы или желания скосить тех, кто лезет выше травы? Доводы, конечно, есть в обе стороны, но проблема-то не в том, "чего больше", а в том, что ложка диверсии портит бочку подарков.

Притом, я искренне люблю и уважаю тех действительно существующих людей, которые желают другим свободы — вот только возможно ли быть настолько наивными? Подозреваешь скорее лицемерие, чем глупость.

Но тут есть и третья стадия. Дело в том, что, насмотревшись на то, что молотками более часто приходится пользоваться по назначению отбивания рук и проделывания дыр в телах, буржуи довольно очевидным образом переходят к тому, чтобы обустраивать производство молотков, которые уже и не молотки вовсе, а молоты, оружие. Забьём не микроскопом гвозди, а молотами - людей! Всех по своим местам и предназначениям.

В итоге, развиваются технологии дележа, которые относятся не только к категории физического оружия - но и, например, социальные технологии рассаживания компрадорских папуасов, отжима субъектности печати денег и субъектности назначения виноватых. "Молот ведьм" - замечательный способ формирования монополии на способность определять, кто достоин, а кто достоин сожжения. Кто-то считает, что Запад поднялся благодаря грамотным именно социальным технологиям, "институтам", ну так параллельно и социальные технологии как оружие тоже никто не запрещал себе развивать! Мягко ли тебе спится, девица, на мягкой силе? Вот и пойди разберись, что из предлагаемого тебе - "полезный социальный молоток", к любому делу гожий, а что - вредоносный социальный вирус, например, в виде коммуникатора, который, когда надо, взорвётся (не поддерживаю, правда, дискурс импортозамещения хороших штук, например тех, что разработаны уже папуасами).

Тогда-то и возникает прозрение, что превосходящий завод молотков-то и не нужен! Нужен завод хороших молотов, особенно социальных, чтобы "без войны". А молотки папуасы пусть и сами производят, да ещё и нам везут - главное, у кого в руках не молоток, а молот. Настучать папуасам надо только тогда, когда они вдруг захотят строить завод ядрёных молотов вместо молотков. Что мы совершенно чётко и видим по последним событиям.

Доходит до парадоксального. Папуасов приучили бороться за то, чтобы поставлять молотки буржуям. Вообще, вопрос для отдельной темы - как возобладало представление о том, что ценностью является то, что тебе позволено поставлять мне товары, а не то, что ты поставляешь мне товары, что можно кому-то угрожать, что "мы не будем покупать твоё!". Да и вообще, кто там папуас, а кто буржуй теперь, у кого больше заводов?

С этим же связано и новое изобретение буржуйских технологий - "бусы". Чтобы легитимизировать поток молотков с чужих заводов, необходима некоторая ценность. Её производить очень легко, просто нарисуй циферку. В этой стадии, порыв стукать молотами происходит не тогда, когда кто-то решается сам что-то производить, а тогда, когда они начинают производить для себя, то есть, "изобретают собственные бусы". Сигналом становится стимуляция внутреннего спроса. Страшно буржую становится не тогда, когда папуасы больше работают, а тогда, когда они соображают, что стоит дать кредит своим, ведь тогда часть потребят папуасы, а не повезут буржуям. Грубо говоря, когда папуасы начнут эмитировать собственные бусы, дарить друг другу и приучать соплеменников не только вкалывать, а ещё и потреблять.

А сейчас у нас вообще четвёртая стадия. В этой стадии, все уже понимают, что не могут удержать технологическое превосходство даже в оружии. Есть такие папуасы, которые уже и дубинушки научились производить на должном уровне (а то и чуть лучше, ух полетело деревце в супостата!), а разработать сильно лучшее уже сил нет. Приходится сбросить маску и действовать так, что уже все прекрасно видят, что изначальной целью было отжатие себе наибольшего количества материальных ресурсов и личная хорошая жизнь, а не забота об интересах всех папуасов. Что и является сутью "нацистского склада ума", "избранности", национального эгоизма, но это уже вопрос для отдельной темы. И нелепо гнобить за готтентотскую мораль, коли у себя мальчики кровавые в глазах. Остаётся только включить закон джунглей, и обдирать тех, кто ещё не успел хорошо омолотиться.

Факт в том, что этого бы всего и не случилось, если бы превосходство проблемы ресурсных ограничений не обнажилось так существенно в последнее время. Сколько угодно можно говорить о возобновляемой энергетике, технолого-экономической эффективности преобразования ресурсов в вещи, недоразвитости туземных институтов и так далее, но в итоге у нас оказывается важным то, как папуасы смогли сплотиться вокруг своих шахт и скважин, а не сдавать их за медальки демократичности, либо как буржуи в очередной раз смогли настучать папуасам и склонить их вкалывать и вывозить ресурсы за бесценок. И кто там хуже, местные царьки или беспринципные буржуи, уже неизвестно, когда буржуи продемонстрировали свою страшную натуру. У буржуев же уже, как класса, к сожалению, нет обоснования в том, что их продукт лучше благодаря постоянному росту технологий. Новый феодализм, ну вы понимаете... Пока было некоторое материальное превосходство, ещё ладно, но морального-то превосходства и не было-то никогда, несмотря ни на какие заявки на него! Это, правда, не означает, что попытки обосновать мораль любыми способами надо прекращать...

Ну, а если обида есть какая-то, будто назвал кем-то кого-то, навешал ярлыки и оценки, так не стоит — это ж просто сказочка такая, дурацкий образ. Я же не называл "буржуев" "инженерами", "промышленниками" или "развитыми странами", а папуасов - "традиционалистами", "народами земли" или "третьим миром", всё это - сказочные персонажи...

Четвёртая установка, зеркальная к технооптимизму - "экологичное мышление", "осознанное потребление", "я спасаю мир тем, что меньше жру".

Я люблю приводить такой пример. Сто лет назад на планете было два миллиарда людей, живущих на возобновляемых ресурсах. И через сто лет будет, скажем, пять миллиардов людей, живущих на возобновляемых ресурсах, потому что ископаемые закончатся. Я предлагаю не спорить по поводу этого (сам не знаю), а, как предусмотрительный человек, задуматься о том, "а что если?". И тут есть важные разветвления решений.

Первая мысль - "надо экономить". "Давайте хоть немного подумаем о потомках и оставим им хоть что-то". "Перестроим себя, а лучше - всё общество, так, чтобы как можно меньше потреблять и растянуть дарованные сокровища земли как можно дольше". Разумно и по-доброму? Очень многим кажется, что да. Но стоит принять во внимание некоторые нюансы, главный из которых - ответ на "а зачем?"

Что именно стоит на кону в этой экономии? Я бы ещё понял соображения вида "Боже, дай пожить ещё немного", речь бы шла о том, что, когда эти ресурсы кончатся, человечество просто перестанет быть. Но опыт показывает, что жили и без нефтяной зависимости, и без промышленности.

"Экологическое мышление" имеет аналог и в отношении к жизни отдельного человека. Но даже если образ "живи ярко, умри молодым" против "побереги себя, чтобы жить вечно" и может быть довольно интересным, то в отношении человечества такой острой дилеммы нет. Человечество не обязано помирать в своей старости, просто будет силёнок поменьше.

"Возможность жить в приятном достатке подольше"? Кому-то вроде меня такой аргумент тоже мог бы быть не очень важен, но это хотя бы более честно. Но надо понимать, что есть синергия. То, на что человечество способно при большой плотности своих трат и на пике своей численности - ни в какое сравнение не идёт с тем, что возможно даже при тысячелетиях растягивания ресурсов. Это не очень очевидно, но, как кажется, каких-нибудь культурных объектов, научных открытий, да и любых человеческих достижений, в короткий момент всплеска и максимума напряжения может быть создано столько, что хватит надолго, если не навсегда. Каких-нибудь хороших фильмов в короткий творческий бум может быть снято столько, что не просмотришь за всю жизнь человека, но заменят ли это средненькие сериалы, которые можно растягивать на миллионы лет?

Также, тут важно и то соображение, что, хоть нужды выживания и существуют, но, может быть, всё же, сущность человека и его решений определяется тем, насколько он сумел подняться над этими нуждами? Поэтому, чем выше человечества смогло забраться над своими насущными проблемами, тем, может быть, больше возможностей для того, чтобы продемонстрировать что-то важное? Чуть дольше держаться чуть выше смертельного уровня - может быть, и интересная стратегия, но, может, всё определяется тем, как высоко удастся от него оторваться?

Большое и активное сообщество людей способно выше подняться, чем небольшое племя, могущее жить вечно, но полностью поглощённое лишь заботами своего поддержания.

И тут примерно такие же соображения, как с размазыванием благ по бутерброду территорий, без одной кучки, от Метрополии к Периферии - будет ли это на пользу? Только теперь мы думаем не о том, чтобы отменить сбор налогов с территорий в пользу масштабных трат "столицы", а о том, чтобы отменить концентрацию трат по времени для нашего Золотого века.

Почему идея "осознанного потребления" достаточно популярна? Да потому что она снимает ответственность, подпитывает оправдания важности маленького человека на фоне больших трат человечества! "Нет, мы не строим коммунизм, святое общество или ракеты в космос. Наши обязательства перед миром мы исполним, всего лишь перейдя на ответственное потребление!".

Здесь есть ещё одна мировоззренческая установка - я называю её "технопрокрастинация". "Наши дети будут лучше, чем мы", "настоящее величие человека ещё впереди!", "человек пока ещё недостаточно хорош, чтобы решать судьбы мира", "надо бы ещё прогресса", этакий "мечтательный трансгуманизм".

Вместо того, чтобы понять и принять, что ответственность за решение судьбы ресурсов, накопленных планетой миллиарды лет, лежит целиком на нас, кто-то пытается оправдать свою свободу "просто жить" на этих ресурсах, размывая долг этого решения на последующие поколения. Это такой "обратный инфантилизм", когда ты считаешь себя менее серьёзным и взрослым, но не чем твои родители, а чем твои потомки. И он, очевидно, тоже взращен историей быстрого прогресса, когда дети действительно оказывались часто умнее, чем родители, а "общество будущего" представлялось более справедливым, совершенным и разумным. Но так ли это будет продолжаться, учитывая технологический пессимизм, о котором я постоянно напоминаю? Как и с впечатляющей силой научных открытий, проходит и поразительный сдвиг человеческой природы!

Творчество фантастов нарисовало нам великие картины будущего. На фоне этих образов наши собственные способности кажутся жалкими и незначительными, а что касается человека - "навязывается нереалистичный идеал человеческого духа". Мы всё застыли в ожидании чего-то, "технопереворота". Термояд, сверхсвет, техносингулярность, генная инженерия, да что угодно! "О божественная наука, яви нам чудо!" А пока нет - так и мы не сверхлюди... Не то чтобы наука не так хороша для этого, но стоит ли оправдывать несбывающимися мечтами собственную нерешительность и нерасторопность?

Мне кажется, нам стоило бы понять и принять, что мы живём на пике человеческой мощи, или близко к нему. А не в начале лестницы длинного восхождения к величию. Мы, прямо здесь, прямо сейчас, решаем, на что уйдёт наша заначка ресурсов!

Я считаю, что пора задуматься о том, что достойно нашей жизни и приложения того максимума наших сил, которого мы достигли. А не заниматься инициацией раздумий, как нам надо разделить доступные нам ресурсы с соседями и будущими поколениями, растянуть ценности на долгую жизнь человечества, обеспечить бессмертие человеческой природы вместо её яркого воплощения.

Ещё одна установка - "постиндустриализм - плохо", "общество потребления - плохо", "долги - плохо".

Тут я буду опять сильно утрировать, потому что иначе как провокационными образами, публицистическим куражом, сложно поколебать хорошо утверждённый противоположный дискурс.

Например, почему люди считают большие долги государств и "постиндустриализацию" большой проблемой? Потому что судят по себе. Конечно, если кто-то бы вдруг осознал, что он должен больше, чем зарабатывает за год, да ещё и его способности производить всё меньше используются, он чувствовал бы себя неуютно. Но если посмотреть на это сверху, с точки зрения всей системы, "всего человечества", то есть и тот, кто должен, и тот, кому должны, и неизвестно, насколько это плохо для всей системы. Также, как есть и тот, кто производит, и тот, кто потребляет, и неизвестно, хуже ли для самой сути эффективного потребления, если это разные люди. В конце концов, не инопланетянам каким-то весь мир должен, и долг тех же США практически на две трети — это не "внешний долг", а долг перед своими же собственными гражданами или даже государственными фондами. То есть, даже если на обслуживание этого долга и тратятся большие средства, они всё еще остаются "внутри системы", и вред для реального производства тут неочевиден. Соображения вида "ай, как плохо, каждый американец по факту рождения должник на сотню тысяч долларов" мне тоже кажутся несколько странными - будто бы американцы полностью отождествляют себя со своим государством. И будто бы у американца у самого нет личного кредита на потребление, имеющего такую же форму. "Жизнь-то одна!" Выбор такой они делают и без государства.

Лично для меня конкретно это выглядит не как кризис неспособности сводить концы с концами, а как раз как "недоеденность", "обжорство", следствие непоняток с потреблением. Как это иллюстрировать?

"Мы тут за год заработали десять триллионов. Три триллиона потратили на то, что нам и в следующий год позволит десятку поднять (те самые 30% на производство). В два раза больше, шесть триллионов, прожрали и прокутили. А вот на оставшемся триллионе у нас то ли совесть заработала, то ли мы сами уже не знаем, "нечего больше хотеть", то ли какой-то страховки и стабильности возжелалось, так что мы решили триллион кому-нибудь всучить за медальку в виде циферки на кредитке." И так буквально каждый год!

Как к этому относиться? С одной стороны, это решения определённого типа людей (или по крайней мере той части мира людей, в смысле и части бюджета каждого субъекта), которые не хотят или не могут активно участвовать в "созидательной деятельности человечества" (а иначе бы они реинвестировали в экономику сами). С другой стороны, они по крайней мере не стали сами сжигать всё, что у них есть, в топке масштабного потребления. Этакие "пенсионеры", сильно не потребляющие, но и не особо работающие (и фонды-то кредиторы часто пенсионные!). Ответ на вопрос "а откуда взялись все эти люди, которые решились дать этому закредитованному государству ещё денег?", вот он, тут.

А как это выглядит с точки зрения государства? К нему приходят и говорят, "на!". "Мы тут много чего заработали, а потратить не можем. Не могло бы ты заняться тем, чтобы как-то администрировать процесс использования? Решить, куда, зачем, как". Не будет же заниматься этим банковская система или компании, которые отражают старую добрую проявившуюся ещё в периоды Великой депрессии манеру производящего предпринимателя заботиться лишь об эффективности производства, а не о том, чтобы взращивать покупательную силу общества!

Вот и получается, что, парадоксальным образом вместо того, чтобы быть центром планирования производства, как в краснознамённых мечтах, государство превратилось в центр планирования потребления! Общество постоянно генерирует возможности для потребления, а кто-то занимается их использованием. И так происходит не в одной стране, везде есть эти куски экономики, генерирующие избыток. Более того, эти недоеденные деньги принимающие решение субъекты несут часто из своих стран в одно место, и внутри стран - в "нужные места". Некоторые государства и берутся за это в больших масштабах, коль скоро частные субъекты с этим не всегда справляются. Срабатывает то, что я бы назвал "привычкой выбора потребления" - когда появляется некий консенсус по поводу того, что вот именно этот крупный субъект (страна, "фонд") более-менее лучше подходит быть решателем, что достойно трат (как это было, например, с вышеупомянутым образом "аристократа", только теперь это "институт").

А эти субъекты, кстати, уже начинают склоняться к тому, чтобы работать на свой имидж "я - лучше всех", а не "эффективного менеджера", потому что от "избранности" зависит их наполненность деньгами, а не от "производительности", "высокого процента по кредиту". А "надежность вложений" тут имеет значение такое, что все прекрасно понимают, что все оставшиеся люди с избыточными деньгами также будут предпочитать нести все эти огромные денежки сюда. И эта куча недоеденного будет расти и расти всегда, пока есть постоянно недоедаемый избыток.

Все эти триллионы на социальную медицину, субсидии ртам свободы и зелёным, идеи весёлых сенаторов о том, как бы включить станок и жить припеваючи, "поддержка общества в кризис" - вполне разумное воплощение в жизнь идеи о росте покупательной способности граждан. Всё ещё, как и во многих странах, социальный блок составляет большую часть расходов бюджета США, а не какие-нибудь "заботы о промышленности" или обороне.

И это не история вида "никчёмная страна не умеет зарабатывать, только занимать", и даже не история вида "умный хозяин займёт деньги на средства производства, будет должен по уши, но будет больше производить". Это история вида "государству граждане принесли кучу денег, оно их рассовало людям, как могло, чтобы те потребляли, а те, кто приносил, просто записали об этом себе в книжечку". Обрисовалась немаленькая циферка, но она отражает не глубину экономической пропасти, а, скорее, то, сколько общество под дирижированием государства уже умудрилось без зазрения совести с аппетитом сожрать. Что тоже, конечно, повод для претензий, но вида "вы - наглые потребители", а не "вы - неумелые производители".

И расти эта цифра тоже ещё будет, а не "отдайте, что взяли"! "Это уже кто-то съел, вы это обратно не вытащите". Не по принципу справедливости, а по принципу, насколько можно ещё обнаглеть, чтобы концентрировать на себе большую часть потребительской способности человечества. И даже если другие страны вдруг перестанут давать, собственная генерация излишков останется и будет продолжать где-то абсорбироваться обществом, частично - через государство, увеличивая циферку. Нужно же назначить кого-то крайним по счёту, если вдруг кто-то действительно придёт с претензиями! Этих потреблённых-то штук, всё равно, уже нет, и на текущее положение дел в экономике они не влияют почти никак.

А можно и по-другому к этому относиться, "с той стороны". "Хороший же кутёж был на 40 триллионов! Есть чем гордиться, и есть что хотеть мейк эгейн. И ведь никто же не едет и не хапает всё за бесценок в счёт долга (торговый баланс всё ещё не в ту сторону), так что почему не продолжать?"

Надо отметить, что иногда большее значение имеет даже не то, что какие-то хорошие богачи хотят потратиться на крутые вещи, хотя это тоже имеет место. Немалое значение имеет и то, что общество готово терпеть нужду, пока крутые вещи демонстрируются. Пока пирамиды сверкают, Колизей окровавлен, а космические корабли бороздят, многие думают, что их налоги по крайней мере не платятся зря. Я называю это "статусное давление снизу".

Богатеи вынуждены демонстрировать статус тратами на консенснусно важные вещи. Сложно сказать, насколько у этого механизма хорошая эффективность в удержании элит от безумного личного потребления, но история показывает, что он хотя частично бы работает, оттягивает часть сверхдоходов на общественные нужды. Хотя, сейчас хуже, потому что теперь все эти крутые штуки формально оплачены из кармана государства, а не богатеев, как это бывало раньше - и понятно почему вместо перехода миллиардеров в благотворительность выбрана картинка пенсионных фондов, занимающих государству.

Образ, который я представил, несколько примитивный. Долг действительно имеет невесёлые корни и негативное влияние, а в старой классической экономической теории вообще все "сбережения" должны были бы идти на "инвестиции" (несут в банк, он вкладывает в производство, "Пока денежки на счету, а не под подушкой, всё хорошо"), то есть должны были сгладить проблему повышением производства, а не происходит попытка их превратить в потребление. Государство под влиянием давления своих граждан влезает в долги, чтобы обеспечить им рост потребительской способности, а не суёт им деньги само, и оно долг вешает как дамоклов меч, чтобы отразить ответственность за такие решения. В долге есть и другие расходы - например, на те же войны.

Деиндустриализация при постиндустриализации имеет место, и ещё неизвестно, сколько там собственного производства было замещено вышаманиванием продукта у соседей. А 70% потребления обеспечено машиной экономики, развивавшейся много лет ("наследие предков", "капитализация"), а не тридцатью процентами инвестиций в прошлом году.

Но это всё не отменяет того факта, что современная система вынуждена использовать определённые способы стимуляции потребительского спроса, как минимум со времён уроков Великой депрессии, когда производство росло, вот только у людей не было денег его продуктами воспользоваться. И государство - не самый последний агент этой стимуляции, а государственный долг, по крайней мере в своей важной части - отражение этого процесса. И так будет продолжаться и дальше, потому что "стимулирование потребительского спроса — это правильно"!

Поверьте, я тоже не люблю "общество потребления" и не собираюсь его оправдывать, в том числе и подобными образами. Вот только проблема общества потребления не в том, что в этой парадигме у общества много излишков (достижение чего как раз хорошо!), и не в том, что общество их прожигает, а не откладывает жирком (что тоже понятно, "экологическое мышление", не уверен, что хорошо), а в том, как общество потребления эти излишки тратит, на какие цели!

Мне, может быть, тоже не нравятся золотые батоны и траты на бухло, но что я должен делать? Добиваться того, чтобы людям не хватало денег на такие вещи или призывать к возвращению "к сохе, на завод"? Становиться тем, кто осуждающе стоит над душой у людей с обычными потребительскими привычками? Я бы, наверное, предпочёл быть тем, кто рассказывает о том, что и на другие, более благородные цели, у человечества хватит ресурсов (если это действительно так), и они могут желать лучшего (если они действительно это сделают), и стоит уже понять, что ты набесился и пора смотреть выше.

Да и вообще, стоило бы задуматься, что будет твоим наследием - пустота? Машина, перерабатывающая ископаемые в свободную потребительскую жизнь, как дали тебе твои вкалывавшие предки (скорее нет, всё закончится)? Другие важные достижения (вот и думай, какие)?

Чтобы понять, что в централизации потребления - не только наглость, но и некий разумный подход, давайте проведём небольшой опрос.

Представьте себе, что вам доверили принять решение относительно того, на что стоило бы потратить все избыточные ресурсы человечества, после вычета всех расходов на производство и воспроизводство средств производства, и траты должны быть не ради повышения производства (приходится говорить так длинно и на первые парочку ответов человека просить, чтобы он РЕАЛЬНО подумал, а не выбирает ли он что-то только чтобы получить ещё что-то, а не ради самой цели). Что бы вы выбрали?

Интересно бы было даже, если бы у вас были и другие варианты, кроме тех, что подходят под обобщённые направления, описанные выше.

Решили? А теперь задумайтесь, какая страна или какое место наиболее подходит для того, чтобы реализовать выбранные вами траты? Тогда, может быть, вы поймёте, почему заработанные денежки текут в том или ином направлении. И что компетенция в потреблении оказывается часто более значимой, чем компетенция в производстве. Старая добрая модель "Периферия производит, Метрополия потребляет", потому что только Метрополия способна потреблять с приличествующим размахом.

Скажем, если вы выбрали колонизацию планет или экологию, то тут манящая звёздочка Маска с его старшипами и теслами подскажет вам, почему капитализация соответствующих компаний настолько превосходит их наполненность производительными активами и даже ВВП многих стран. И почему те, кто твердит о "зелёном переходе", тоже имеют успех, несмотря на любые неэффективности зелёной промышленности, бессмысленно злорадствовать над ними и их методами!

Китай, конечно, начинает перехватывать подобную повестку, но это уже говорит о его прозрении о том, как на самом деле делаются дела в области потребительских решений людей.

То же касается и науки, Запад доминировал некоторое время в области трат на RnD, но и Китай тоже пытается догонять.

Если вы выбрали счастливую жизнь как можно большего числа людей, "социальную поддержку", то вам, казалось бы, могли быть более близки те, кто говорит об "общей судьбе человечества" и связан с идеалами социализма. Но часто это всё перебивают прекрасно сконструированные работающие заманиловки про права и свободы человека, индивидуализм и красивую жизнь личностей, социально справедливых воинов с межличностным и государственным насилием, "цветущий сад" и так далее. Которые реализуются в основном известно где.

А вот в чём никакие Болливуды, кей-попы, аниме и я даже не знаю какие радости из Китая долгое время не демонстрировали чрезвычайных успехов в конкуренции с Западом (разве что для собственного потребителя, и то бы хорошо) - так это вопросы развлечения (но теперь уже есть Тикток!). Если у вас в душе есть ощущение ценности развлечений, то и склонность "смотреть на Запад" будет в ваших соответствующих тратах.

"Понты" и военное дело тоже чаще всего ассоциируются с Западом. Долго ещё нигде не будет производиться столько статусных вещей и оружия, как там.

По поводу спорта, красоты - тут уже, возможно, и работает принцип размазывания финансирования по большой площади, но и какая-то "мягкая сила", привлекательность западных достижений в этих областях тоже присутствует. Кто у нас больше медалей и денег на аукционах собирает?

Самые привязанные к странам траты, конечно же - те, что мы приберегаем для своих детей. Но и тут Запад хорошо оттягивал потоки - дети, живущие и учащиеся на Западе.

У кого-то может возникнуть вопрос - а каков должен быть выбор человека, чтобы он понёс денежки в Россию? Чего такого он должен захотеть, чтобы в России потратить ресурсы на это было эффективно? А я вам скажу. Это сопереживание Другому (в том числе другим культурам), литература, выдумывание и прочувствование новых миров и моделей жизни, культура и сохранение памяти о ней. Это то, в чём наша страна была хороша в последние века, и, есть надежда, может быть хороша и в дальнейшем. В конце концов, свои момент славы мы получили благодаря тому, что смогли представить новое, общечеловеческое видение мира. Психосопереживатель Достоевский, социоконструктор Ленин и мечтатели Стругацкие - русские звёзды, каких ещё поискать...

Поэтому свой выбор в пользу информационных технологий, социальных сетей, конструируемых виртуальных миров и Искусственной души-интеллекта - как современных форм сопереживания, сохранения культуры и творчества - я считаю вполне соответствующим "русскому духу". Это те желания из основных больших желаний людей, которые близки мне - не только потому, что только это позволит моей стране быть выше других, а потому, что это - достойные цели, "великие", если хотите, в отличие от иных прагматических, будничных целей. И будет ли наша страна успешна в привлечении финансирования на эти траты, а не скатится на традиционализм, изоляционизм, милитаризм и материализм — это уже вопрос. Но сопереживание и творчество - то, к чему у нас есть потенциал, большой потенциал, стоило бы и не забывать о нём...



