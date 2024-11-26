Директор Института когнитивных исследований СПбГУ подозревает, что человечество не уловит момент выхода ИИ из-под контроля
- 26.11.2024, 16:42,
- Новости
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Директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская отмечает
, что проблема выхода сильного искусственного интеллекта из-под контроля человека является очень серьезной по той причине, что человечеству не удастся уловить тот момент, когда самосовершенствующийся ИИ решит стать самостоятельным.
"Проблема выхода ИИ из-под контроля волнует не только чрезмерно впечатлительную публику, но и вполне серьезных исследователей. Лично для меня главный вопрос заключается в том, как мы собираемся узнать, что "сильный" искусственный интеллект вышел из-под контроля и начнется технологическая сингулярность в результате запуска процесса саморазвития ИИ".
На этот вопрос существует, например, ответ бывшего генерального директора корпорации "Гугл" Эрика Шмидта, который считает
, что момент "выдернуть вилку из розетки" настанет тогда, когда вы заметите, что искусственный интеллект изучает что-то втайне от вас, или самообновляется быстрее, чем вы можете оценить безопасность предыдущей версии, или же ИИ-агенты общаются на языке, который вы не понимаете.
Вообще же выход ИИ из-под контроля часто связывают с приданной ему возможностью писать собственный код (Джеффри Хинтон, Джейкоб Стейнхардт).
Ранее сентиллиардер и изобретатель Илон Маск высказал мнение
, что к 2040 году на земле будет больше человекоподобных роботов, чем людей.