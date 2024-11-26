Директор Института когнитивных исследований СПбГУ подозревает, что человечество не уловит момент выхода ИИ из-под контроля

Директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская отмечает , что проблема выхода сильного искусственного интеллекта из-под контроля человека является очень серьезной по той причине, что человечеству не удастся уловить тот момент, когда самосовершенствующийся ИИ решит стать самостоятельным.

"Проблема выхода ИИ из-под контроля волнует не только чрезмерно впечатлительную публику, но и вполне серьезных исследователей. Лично для меня главный вопрос заключается в том, как мы собираемся узнать, что "сильный" искусственный интеллект вышел из-под контроля и начнется технологическая сингулярность в результате запуска процесса саморазвития ИИ".





