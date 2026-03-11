Безнадежные долги россиян по итогам 2025 года выросли на треть

Согласно данным Центробанка, по итогам 2025 года объём безнадежных долгов россиян увеличился на треть: с 1,8 до 2,4 триллиона рублей. Проблемная задолженность охватывает кредиты четвёртой (с высокой вероятностью невозврата) и пятой (дефолт уже произошёл) категорий — они занимают почти семь процентов розничного кредитного портфеля банков. Годом ранее их доля составляла около 5,7 процента. Как заявил младший директор по рейтингам кредитных институтов "Эксперт РА" Илья Федорин, фактически каждый 14-й рубль в розничном портфеле банков связан с серьёзным риском невозврата. В основном ухудшилась платежная дисциплина по долгам, выданным в конце 2023 — начале 2024 года. Среди них есть ссуды заёмщиков с низким кредитным рейтингом или вообще без кредитной истории.

Суммарное состояние 155 богатейших россиян (попали в список "Форбс") увеличилось до 696,5 миллиарда долларов. Самым богатым стал российский бизнесмен и основатель "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние за год выросло до 37 миллиардов долларов. После него - Владимир Потанин, президент "Норильского никеля". Его состояние составляет 29,7 миллиарда долларов. На третьем месте - основатель "Лукойла" Вагит Алекперов. Его капитал составляет 29,5 миллиарда долларов.

При этом состояние богатейшего человека планеты Илона Маска оценивается уже в 839 млрд долларов, при том что в прошлом году оно оценивалось в 342 млрд долларов, а на втором и третьем местах сейчас основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, их состояние насчитывает $257 млрд и $237 млрд соответственно.