 

Безнадежные долги россиян по итогам 2025 года выросли на треть

 

Согласно данным Центробанка, по итогам 2025 года объём безнадежных долгов россиян увеличился на третьс 1,8 до 2,4 триллиона рублей. Проблемная задолженность охватывает кредиты четвёртой (с высокой вероятностью невозврата) и пятой (дефолт уже произошёл) категорий — они занимают почти семь процентов розничного кредитного портфеля банков. Годом ранее их доля составляла около 5,7 процента. Как заявил младший директор по рейтингам кредитных институтов "Эксперт РА" Илья Федорин, фактически каждый 14-й рубль в розничном портфеле банков связан с серьёзным риском невозврата. В основном ухудшилась платежная дисциплина по долгам, выданным в конце 2023 — начале 2024 года. Среди них есть ссуды заёмщиков с низким кредитным рейтингом или вообще без кредитной истории.

 

Суммарное состояние 155 богатейших россиян (попали в список "Форбс") увеличилось до 696,5 миллиарда долларов. Самым богатым стал российский бизнесмен и основатель "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние за год выросло до 37 миллиардов долларов. После него - Владимир Потанин, президент "Норильского никеля". Его состояние составляет 29,7 миллиарда долларов. На третьем месте - основатель "Лукойла" Вагит Алекперов. Его капитал составляет 29,5 миллиарда долларов.

 

При этом состояние богатейшего человека планеты Илона Маска оценивается уже в 839 млрд долларов, при том что в прошлом году оно оценивалось в 342 млрд долларов, а на втором и третьем местах сейчас основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, их состояние насчитывает $257 млрд и $237 млрд соответственно.

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Capre oleum, или \

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

