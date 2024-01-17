 

"Искусственный интеллект" может генерировать вредоносный код на компьютерах

 

Специалисты организации Anthropic, создавшей чат-бот Claude, рассказали, что злоумышленники могут запрограммировать чат-бота таким образом, чтобы машина генерировала вредоносный код. При этом по большей части "искусственный интеллект" будет создавать полезный код, но активироваться при использовании триггера. Например, чат-бот может помогать программистам в написании кода, однако в него заложен триггер, активирующийся в 2024 году. С наступлением нового года ученые обнаружили, что «спящий агент» начал незаметно создавать в коде уязвимости.

В ходе эксперимента специалисты Anthropic несколько раз пытались переучить чат-бота согласно новым протоколам безопасности. Но оказалось, что машина всё равно выполняла контрпродуктивную работу. 

 

Ранее стало известно, что "искусственный интеллект" уже научился лгать своим менеджерам.

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APN.ru