 

Пентагон не может расследовать уничтожение школы для девочек в Иране, на 90% сократив группу, занимавшуюся защитой гражданского населения

Пентагон оказался не в состоянии провести расследование удара США по школе в Иране из-за масштабных сокращений, проведённых его новым главой Питом Хегсетом. В частности, группу, которая способствует снижению рисков для гражданского населения (известна как Центр передового опыта по защите гражданского населения) Хегсет сократил на 90%. «Настоящая проблема заключается в том, насколько администрация заботится о жертвах среди гражданского населения. При администрации, которая заботится о [жертвах среди гражданского населения], Центр был бы полезен. Если же им всё равно, то есть ли центр или нет, уже не имеет значения», — заявил Politico неназванный сотрудник Пентагона. Сам президент США Трамп выражал мнение, что Иран мог сам себя обстрелять "томагавками". 

Ранее журналист Такер Карлсон показал видео из 2018 года, где Хегсет выражает надежду на воссоздание Третьего храма на Храмовой горе в Иерусалиме; по преданию, храм должен стать духовным центром иудеев. По мнению Карлсона, война с Ираном имеет признаки религиозной, причём не только для Израиля, но и для США в их поддержке иудаизма. 

Лидер республиканского большинства в американском Сенате Джон Тьюн при общении с журналистами не стал отрицать названную ими сумму трат США на операцию против Ирана в 900 миллионов долларов в день, боеприпасы за первые два дня - на 5,6 миллиарда долларов.

 


 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Число убитых израильскими ударами мирных жителей в Иране достигло 430
» По данным ООН, в июле в зоне конфликта на Украине продолжило расти число потерь среди мирного населения
» В студии СОТВ 27 марта пройдет открытое заседание Гражданского совета Московской области
» США сокращают финансирование "демократии" в России и на Украине
» CША объявили войну богадельням
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи \

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Capre oleum, или \

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Пентагон не может расследовать уничтожение школы для девочек в Иране, на 90% сократив группу, занимавшуюся защитой гражданского населения

  • 15:20
  • 250

Адвокатов в РФ лишили права подвергать сомнению достоверность экспертизы в суде присяжных

  • 14:49
  • 305

Безнадежные долги россиян по итогам 2025 года выросли на треть

  • 14:19
  • 255

Россияне завоевали ещё два золота Паралимпиады

  • 13:51
  • 301

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской областях, Сочи, Брянске

  • 13:05
  • 331

Искусственный интеллект оказался способен разрушать анонимность в интернете

  • 22:01
  • 494
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram