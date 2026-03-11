Пентагон не может расследовать уничтожение школы для девочек в Иране, на 90% сократив группу, занимавшуюся защитой гражданского населения

Пентагон оказался не в состоянии провести расследование удара США по школе в Иране из-за масштабных сокращений, проведённых его новым главой Питом Хегсетом. В частности, группу, которая способствует снижению рисков для гражданского населения (известна как Центр передового опыта по защите гражданского населения) Хегсет сократил на 90%. «Настоящая проблема заключается в том, насколько администрация заботится о жертвах среди гражданского населения. При администрации, которая заботится о [жертвах среди гражданского населения], Центр был бы полезен. Если же им всё равно, то есть ли центр или нет, уже не имеет значения», — заявил Politico неназванный сотрудник Пентагона. Сам президент США Трамп выражал мнение, что Иран мог сам себя обстрелять "томагавками".

Ранее журналист Такер Карлсон показал видео из 2018 года, где Хегсет выражает надежду на воссоздание Третьего храма на Храмовой горе в Иерусалиме; по преданию, храм должен стать духовным центром иудеев. По мнению Карлсона, война с Ираном имеет признаки религиозной, причём не только для Израиля, но и для США в их поддержке иудаизма.

Лидер республиканского большинства в американском Сенате Джон Тьюн при общении с журналистами не стал отрицать названную ими сумму трат США на операцию против Ирана в 900 миллионов долларов в день, боеприпасы за первые два дня - на 5,6 миллиарда долларов.

