 

Россияне завоевали ещё два золота Паралимпиады

 

Российский лыжник Иван Голубков завоевал золотую медаль Паралимпийских игр 2026 года в Италии в гонке на 10 километров сидя. Спортсмен преодолел дистанцию за 24 минуты и 5,8 секунды, ближайшего соперника он опередил на 17,6 секунды. Голубков выступает в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища). 

Ещё одну золотую медаль вновь завоевала Анастасия Багиян. Она выиграла гонку на 10 км с раздельного старта. Спортсменка выступает среди паралимпийцев с нарушением зрения, по трассе её ведёт Сергей Синякин.

На Паралимпиаде выступают всего шесть российских спортсменов, и четверо из них завоевали медали (четыре золота и две бронзы). 

Российские спортсмены на Паралимпиаде выступают с флагом и гимном своей страны.
