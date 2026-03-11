ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской областях, Сочи

Число раненых в результате ракетного обстрела Брянска 10 марта выросло до 42
, в том числе один ребёнок. 11 раненых в тяжёлом состоянии
(погибли шестеро). В Брянске повреждены более 70
объектов инфраструктуры.
В результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль, который двигался в сторону города Васильевки Запорожской области, погибли
двое мужчин. Также сообщается о ранении
двоих мужчин возле Васильевки.
Погиб
мужчина 1969 г.р. в селе Дмитровка Херсонской области в результате удара дрона по машине. Погиб
работник фермерского хозяйства, отвозивший рабочих. Двое мужчин 1973 и 1990 г.р. ранены в Алёшках, ещё три человека ранены в селе Песчаное, мужчина 1964 г.р. ранен в Новой Збурьевке.
В Курской области ВСУ атаковали автомобиль на автодороге Дьяконово - Суджа вблизи села Большое Солдатское, водитель, иностранный волонтёр, погиб
.
В селе Волчья Александровка Белгородской области ранена
женщина, в Шебекине ранен мужчина.