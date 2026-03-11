 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской областях, Сочи

 
Число раненых в результате ракетного обстрела Брянска 10 марта выросло до 42, в том числе один ребёнок. 11 раненых в тяжёлом состоянии (погибли шестеро). В Брянске повреждены более 70 объектов инфраструктуры. 
В результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль, который двигался в сторону города Васильевки Запорожской области, погибли двое мужчин. Также сообщается о ранении двоих мужчин возле Васильевки. 
Погиб мужчина 1969 г.р. в селе Дмитровка Херсонской области в результате удара дрона по машине. Погиб работник фермерского хозяйства, отвозивший рабочих. Двое мужчин 1973 и 1990 г.р. ранены в Алёшках, ещё три человека ранены в селе Песчаное, мужчина 1964 г.р. ранен в Новой Збурьевке.
В Курской области ВСУ атаковали автомобиль на автодороге Дьяконово - Суджа вблизи села Большое Солдатское, водитель, иностранный волонтёр, погиб.
В селе Волчья Александровка Белгородской области ранена женщина, в Шебекине ранен мужчина.
Один человек ранен в Адлерском районе Сочи (в результате падения беспилотника). Атака ВСУ на Сочи длится почти суткиВ Анапе обломки беспилотника упали на многоквартирный дом.
Нанесён удар по предприятию в Пермском крае.

