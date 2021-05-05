В РФ планируют использовать искусственный интеллект для контроля над осуждёнными

Федеральная служба исполнения наказаний планирует внедрять возможности искусственного интеллекта для контроля за осуждёнными и лицами, выходящими на свободу.

Внедрение цифровых технологий предусматривает "создание и внедрение в деятельность Федеральной службы исполнения наказаний, её территориальных органов и учреждений единой информационной системы, обеспечивающей сквозную автоматизацию рабочих процессов, формирование баз данных по вопросам деятельности службы", а также "создание и развитие систем сбора и обработки данных и принятия решений на основе результатов применения искусственного интеллекта в части расположения учреждений уголовно-исполнительной системы, обеспечения безопасности (в том числе с использованием видеоаналитики и прогнозирования поведения осуждённых и сотрудников уголовно-исполнительной системы), контроля за лицами, в отношении которых применены меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, и контроля за поведением освобожденных", говорится в Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года, утверждённой распоряжением правительства.



