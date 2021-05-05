 

В РФ планируют использовать искусственный интеллект для контроля над осуждёнными

 

Федеральная служба исполнения наказаний планирует внедрять возможности искусственного интеллекта для контроля за осуждёнными и лицами, выходящими на свободу. 

Внедрение цифровых технологий предусматривает "создание и внедрение в деятельность Федеральной службы исполнения наказаний, её территориальных органов и учреждений единой информационной системы, обеспечивающей сквозную автоматизацию рабочих процессов, формирование баз данных по вопросам деятельности службы", а также "создание и развитие систем сбора и обработки данных и принятия решений на основе результатов применения искусственного интеллекта в части расположения учреждений уголовно-исполнительной системы, обеспечения безопасности (в том числе с использованием видеоаналитики и прогнозирования поведения осуждённых и сотрудников уголовно-исполнительной системы), контроля за лицами, в отношении которых применены меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, и контроля за поведением освобожденных", говорится в Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года, утверждённой распоряжением правительства.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Путин поручил правительству цифровизировать все
» ФСИН готовится заблокировать мобильную связь в колониях
» ФСИН запретит тюремщикам хранить деньги в иностранных банках
» Илон Маск потребовал государственного регулирования в области искусственного интеллекта
» ФСБ предложило создать единую сеть передачи данных для силовых ведомств
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Мои любимые антисемитские книги

Мои любимые антисемитские книги

Франция и \

Франция и "несистемный террор"

Конец нового атеизма: почему Докинз больше не в моде

Конец нового атеизма: почему Докинз больше не в моде

На русской земле проложили мы след.

На русской земле проложили мы след.

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть вторая.

Америка между системным расизмом и культурным погромом. Часть вторая.

Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Появится ли американский авианосец в Черном море: чем России угрожает новый турецкий канал в обход Босфора?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Самое вакцинированное государство в мире ужесточает ограничения

  • 22:05
  • 114

Почти у 90% россиян есть родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне

  • 20:48
  • 117

Число британцев, страдающих от депрессии, за время ковидокризиса удвоилось

  • 20:38
  • 118

Меркель рада решению США увеличить военное присутствие в Германии

  • 20:31
  • 141

Выплаты по 10 000 семьям со школьниками произведут до 17 августа

  • 20:22
  • 130

В РФ планируют использовать искусственный интеллект для контроля над осуждёнными

  • 20:17
  • 123
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru