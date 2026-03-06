БКИ хотят обязать уведомлять заёмщиков о подписании кредитного договора через "Госуслуги"

Правительство РФ поддержало законопроект, обязывающий бюро кредитных историй (БКИ) уведомлять заёмщиков через портал госуслуг о подписании кредитного договора, - однако потребовало уточнить, какие именно сведения о договоре должны быть в уведомлении.

Предполагается, что с 31 декабря 2026 года банки и микрофинансовые организации будут обязаны передавать в квалифицированные БКИ сведения о подписании заёмщиком индивидуальных условий договора. БКИ, в свою очередь, должно будет направить эти данные гражданину через "Госуслуги" при наличии подтверждённой учётной записи. В пояснительной записке отмечается, что меры направлены на предотвращение мошенничества. Квалифицированные бюро кредитных историй должны наладить работу своих информационных систем с порталом госуслуг и системой межведомственного электронного взаимодействия, чтобы обеспечивать автоматическое направление уведомлений в личный кабинет гражданина.

Однако правительство в своём отзыве отмечает, что законопроект сейчас не содержит положений о составе сведений, направляемых заёмщику: в нем не указаны наименование кредитора, сумма кредита или лимит кредитования, процентная ставка и срок возврата. "Законопроект требует конкретизации состава направляемых заемщику сведений", - говорится в отзыве. Правительство также обращает внимание, что в законопроекте отсутствует положение об информировании заёмщика о праве отказаться от потребительского кредита в течение "периода охлаждения" и считает целесообразным дополнить закон о кредитных историях соответствующей нормой.





В ВТБ подсчитали, что российские банки в феврале 2026 года выдали кредитов наличными на сумму 314 млрд рублей; это в 1,4 раза выше результатов того же месяца 2025 года и на 12% выше января нынешнего года. Всего в феврале, по данным ВТБ, на рынке было оформлен 1,7 млн кредитов наличными. Средний размер займа составил 195 тыс. рублей.