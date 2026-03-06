 

БКИ хотят обязать уведомлять заёмщиков о подписании кредитного договора через "Госуслуги"

 

Правительство РФ поддержало законопроект, обязывающий бюро кредитных историй (БКИ) уведомлять заёмщиков через портал госуслуг о подписании кредитного договора, - однако потребовало уточнить, какие именно сведения о договоре должны быть в уведомлении.

Предполагается, что с 31 декабря 2026 года банки и микрофинансовые организации будут обязаны передавать в квалифицированные БКИ сведения о подписании заёмщиком индивидуальных условий договора. БКИ, в свою очередь, должно будет направить эти данные гражданину через "Госуслуги" при наличии подтверждённой учётной записи. В пояснительной записке отмечается, что меры направлены на предотвращение мошенничества. Квалифицированные бюро кредитных историй должны наладить работу своих информационных систем с порталом госуслуг и системой межведомственного электронного взаимодействия, чтобы обеспечивать автоматическое направление уведомлений в личный кабинет гражданина.

Однако правительство в своём отзыве отмечает, что законопроект сейчас не содержит положений о составе сведений, направляемых заёмщику: в нем не указаны наименование кредитора, сумма кредита или лимит кредитования, процентная ставка и срок возврата. "Законопроект требует конкретизации состава направляемых заемщику сведений", - говорится в отзыве. Правительство также обращает внимание, что в законопроекте отсутствует положение об информировании заёмщика о праве отказаться от потребительского кредита в течение "периода охлаждения" и считает целесообразным дополнить закон о кредитных историях соответствующей нормой. 


В ВТБ подсчитали, что российские банки в феврале 2026 года выдали кредитов наличными на сумму 314 млрд рублей; это в 1,4 раза выше результатов того же месяца 2025 года и на 12% выше января нынешнего года. Всего в феврале, по данным ВТБ, на рынке было оформлен 1,7 млн кредитов наличными. Средний размер займа составил 195 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У пользователей "Госуслуг" пропала возможность подписывать документы через приложение "Госключ" без мессенджера "Макс"
» С 1 марта 2025 года россияне смогут вводить самозапрет на кредиты
» Мошенники используют учётные записи "Госуслуг" для получения микрокредитов
» Эксперт “НФ. Аналитика” об изменении источников данных для расчёта доходов заемщиков
» Законопроект о расширении кредитных историй небанковской информацией выдвинут Минфином
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Американцы невысокого мнения о морали своих сограждан

  • 12:33
  • 390

БКИ хотят обязать уведомлять заёмщиков о подписании кредитного договора через "Госуслуги"

  • 11:37
  • 325

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской, Запорожской, Курской областях и Севастополе

  • 11:19
  • 463

Бывший первый заместитель министра обороны РФ арестован за создание преступного сообщества

  • 16:58
  • 737

Росприроднадзор: более 43% горных выработок и скважин брошены в опасном состоянии

  • 14:07
  • 633

В РФ до 2028 г. не смогут восстановить работу единственного оптоволоконного завода, разрушенного украинскими БПЛА

  • 13:07
  • 814
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram