 

Мошенники используют учётные записи "Госуслуг" для получения микрокредитов

Мошенники усовершенствовали схему, при реализации которой получают кредиты в микрофинансовых организациях с помощью учётной записи жертвы на портале "Госуслуги". 

"Мошенники связываются с жертвами через мессенджер по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции, для убедительности предъявляют поддельные удостоверения. Под разными предлогами, которые, как правило, связаны с запугиванием жертвы, злоумышленники узнают у человека пароль для входа в личный кабинет портала "Госуслуги", а также код подтверждения доступа из СМС-сообщения".

Получив доступ к личному кабинету "Госуслуг", мошенники, действуя от имени жертвы, регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, используя функцию "Войти с помощью "Госуслуг", затем оформляют кредит и быстро обналичивают полученные деньги. Жертве остаются долговые обязательства с огромными процентными ставками. Кроме того, персональные данные из личного кабинета "Госуслуг" пострадавшего могут использоваться при реализации других схем мошенничества. 

Специалисты выявили масштабную сеть веб-сайтов с картинками, через которые мошенники крадут аккаунты россиян в "Телеграме".

Сеть, состоящая из 300 тематических ресурсов, создана в декабре 2023 года, на неё легко попасть в поиске. Фишинговые ресурсы, с помощью которых "угоняются" аккаунты, имитируют страницу определённого сообщества в "Телеграме". Когда пользователь кликает на ссылку или изображение из поиска, чтобы увидеть первоисточник, он будет переадресован именно на подобную фишинговую страницу

Если человек присоединяется к сообществу, он попадает на следующую страницу - обычно там QR-код или форма для входа в "Телеграм". При попытке входа в аккаунт логин и пароль попадают к злоумышленникам, не поможет даже двухфакторная авторизация.
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