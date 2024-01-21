Эксперт “НФ. Аналитика” об изменении источников данных для расчёта доходов заемщиков

С 1 января 2025 года банки и МФО (микрофинансовые организации) не смогут опираться при выдаче заёмных денежных средств на анкету клиента – на неподтвержденные сведения о его доходах. Сейчас ориентироваться на анкету клиента можно при выдаче займов до 50 тысяч рублей, а также ссуд под залог авто.

Народный фронт поддерживает введение данной меры: опора на подтверждённые сведения о доходах клиентов окажет положительное влияние на снижение долговой нагрузки граждан.

Эксперт "Народного фронта. Аналитика”, заместитель директора Фонда развития общественного мониторинга и защиты прав потребителей финансовых услуг "За права заёмщиков” Алла Храпунова отмечает, что изменения в работе МФО в части отмены возможности использования сведений о доходах, указываемых заёмщиком, являются очередным этапом планомерной работы Банка России в борьбе с закредитованностью граждан. Так, первым этапом было внедрение процедуры расчёта показателя долговой нагрузки. Далее – несущественные ограничения кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой через надбавки в формировании резервов на возможные потери по займам. Следующим этапом было введение макропруденциальных лимитов: в течение 2023 года происходило не только внедрение этого инструмента, но и ужесточение ограничительных мер. С 2024 года вступают в силу ограничения через макропруденциальные лимиты в отношении тех участников рынка, которые выдавали займы менее 10 тысяч рублей.

"Безусловно, все перечисленные регуляторные меры требовали со стороны МФО перестройки своих бизнес-моделей, а это временные и ресурсные затраты. Часть игроков ушла с рынка, а ответственные участники провели адаптацию процессов для соблюдения интересов всех сторон, в том числе и клиентов. Изменение подхода к источникам данных для расчёта дохода клиентов также потребует донастройки внутренних процедур, причём не только МФО, но и компаний инфраструктуры рынка, например, бюро кредитных историй”, – прокомментировала Алла Храпунова.

По словам эксперта, стоит учесть, что резкие ограничения любого характера несут угрозу стабильности рынка, поскольку редкие модели бизнеса могут принять одновременно весь комплекс новых вызовов. Это означает, что многие компании будут вынуждены уйти с рынка. А ведь Банк России должен обеспечивать и развитие финансового рынка, его участников. При этом и потребители должны иметь время для адаптации своих привычек к вводимым ограничениям, иначе возможен рост социальной напряжённости. Напомним, что портфель микрозаймов на конец III квартала 2023 года составил 423 миллиарда рублей.