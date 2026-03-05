Бывший первый заместитель министра обороны РФ арестован за создание преступного сообщества

Бывший первый заместитель главы Минобороны РФ (занимал эту должность с декабря 2015-го по июнь 2024 года) Руслан Цаликов задержан в рамках дела о создании преступного сообщества, взяточничестве, растрате и отмывании преступных доходов, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

" Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова о создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017-2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также о легализации похищенного и взяточничестве".

Таким образом, Цаликов обвиняется в создании преступного сообщества, 12 эпизодах растраты, легализации денежных средств, полученных преступным путём, и двух эпизодах получения взятки - в общей сложности свыше 15 преступлений, ему грозит до двадцати лет колонии. Сейчас он отправлен под домашний арест.

Ранее Цаликов выступал свидетелем со стороны обвинения по делу ещё одного бывшего заместителя министра обороны - Тимура Иванова, занимавшего эту должность с 2016 по 2024 год (осуждён на 13 лет).

С сентября 2024 года Цаликов - депутат Верховного Хурала Республики Тыва от "Единой России". На своём карьерном пути был заместителем Сергея Шойгу с 2000 года, ещё когда тот возглавлял МЧС.