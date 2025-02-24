С 1 марта 2025 года россияне смогут вводить самозапрет на кредиты

По данным Банка России, в 2024 году мошенники украли у россиян с банковских счетов рекордные 27,5 млрд рублей, что превышает показатель 2023 года на 74,4%. Основной объём — 26,9 млрд рублей — был украден со счетов физических лиц. Кредитные деньги, которые были выведены мошенниками, составили около 40% всех похищенных у граждан средств. Кредитные организации сумели вернуть клиентам только 2,7 млрд рублей (около одной десятой от общего объёма похищенного)

Гражданин, желающий ограничить свои (и чужие несанкционированные) возможности в получении кредитов, сможет сделать это через портал "Госуслуги". Он должен будет направить соответствующее уведомление во все квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ). Обращение должно быть подписано электронной подписью. Также гражданин может подать заявление через МФЦ. В этом случае ему выдадут уведомление о том, что его обращение принято.

Ограничить можно будет как все варианты кредитования, так и отдельные виды потребительских займов, кроме ипотеки, автокредитов и кредитов на образование с государственной поддержкой. Также можно ввести запрет на способы заключения договора онлайн, оставив возможность оформлять кредит только при непосредственном посещении офиса банка.

Услуга бесплатна, но для неё нужен СНИЛС. Его необходимо будет указывать в заявлении на установление запрета и предоставлять при оформлении договора кредитору, чтобы он мог по нему проверить, не установлен ли у потенциального заёмщика запрет.