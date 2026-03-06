 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской, Запорожской, Курской областях и Севастополе

Два человека погибли, двенадцать ранены (в том числе двое - тяжело) в результате сброса украинцами боеприпаса у магазина в Алёшках Херсонской области. В Алёшкинском округе на трассе Тарасовка - Виноградово обнаружены тела двух погибших мужчин, в посёлке Мирное БПЛА атаковал грузовик, ранен мужчина, в селе Райское при сбросе боеприпаса с беспилотника ранена женщина 1964 года рождения. В Новой Каховке украинскими обстрелами ранены четверо, повреждены автомобили, частные жилые дома, ЛЭП. В Херсонской области около 30% МКД так или иначе повреждены атаками ВСУ. 
Девять человек, в том числе трое детей, ранены в результате падения дрона ВСУ возле многоэтажного жилого дома в Севастополе. Повреждены 10 МКД, три автомобиля, школа, общежитие колледжа, город был частично обесточен.
В Белгородской области ранен житель закрытого из-за украинских обстрелов села Козинка, который отказался покидать свой дом. В Почаеве дрон атаковал грузовик, ранен водитель. В селе Сурково дрон ударил по парковке коммерческого объекта, ранен мужчина. Также атакованы Шебекино, Новая Таволжанка, Козьмодемьяновка, Грайворон, Гора-Подол, Косилово, Новостроевка-Первая, Сергиевка, Быценков, Зозули, Малиновка, повреждены частные дома, автомобили и сельхозтехника, предприятие, ферма, коммерческий объект.
Возле Васильевки Запорожской области дроны ВСУ атаковали автомобиль, ранен мужчина 1967 г.р., затем вблизи Васильевки был атакован ещё один автомобиль, ранен мужчина 1949 г.р. Из-за украинских атак отключения электроснабжения зафиксированы в Черниговском, Пологовском и Каменско-Днепровском муниципальных округах Запорожской области. В посёлке Пришиб повреждены 12 частных домов. 
В Лещиновке Глушковского района Курской области атакой дрона ВСУ тяжело ранена женщина 1963 г.р.
В Абинске Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА повреждены два многоквартирных дома. В Бережном Абинского района пожар на подстанции.
