ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской, Запорожской, Курской областях и Севастополе

Два человека погибли
, двенадцать ранены (в том числе двое - тяжело) в результате сброса украинцами боеприпаса у магазина в Алёшках Херсонской области. В Алёшкинском округе на трассе Тарасовка - Виноградово обнаружены тела двух погибших мужчин, в посёлке Мирное БПЛА атаковал грузовик, ранен мужчина, в селе Райское при сбросе боеприпаса с беспилотника ранена женщина 1964 года рождения. В Новой Каховке украинскими обстрелами ранены четверо, повреждены автомобили, частные жилые дома, ЛЭП. В Херсонской области около 30% МКД так или иначе повреждены атаками ВСУ.