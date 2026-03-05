В РФ до 2028 г. не смогут восстановить работу единственного оптоволоконного завода, разрушенного украинскими БПЛА

Минпромторг перенёс на 2028 год вступление в силу требования по использованию российского оптоволокна в оптоволоконных кабелях, поскольку соответствующего производства в стране больше (и пока ещё) нет. Единственный завод по выпуску оптоволокна «Оптико-волоконные системы» (ОВС), расположенный в Мордовии, остановился в 2025 году, поскольку украинские беспилотники разрушили его оборудование. До 2028 года восстановить и обеспечить выпуск оптического волокна «в объёме и качестве, необходимых для удовлетворения потребностей рынка», - невозможно.

До остановки производства в Мордовии доля ОВС на российском рынке оптоволокна доходила до 30-40 процентов, остальное приходилось на импорт. Мощность производства составляла четыре миллиона километров в год, а текущие объёмы потребления оптоволокна составляют около 15 миллионов километров в год. При этом кабельщики потребляют только два миллиона, остальное идёт для управления дронами на оптоволокне.

Остановка российского производства привела к одномоментному росту цен на оптоволокно в пять-шесть раз, и подорожание не останавливается; некоторые эксперты даже считают, что в перспективе РФ столкнётся с угрозой физического дефицита оптоволокна, доступного для покупки.

В то же самое время, по проекту Минцифры, в РФ запланирован массовый принудительный (под угрозой отключения услуг) перевод абонентов с меди на оптоволокно. Поставлять оптоволокно будет Китай, и китайские поставщики уже подняли цены в три раза.