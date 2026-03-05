 

В РФ до 2028 г. не смогут восстановить работу единственного оптоволоконного завода, разрушенного украинскими БПЛА

Минпромторг перенёс на 2028 год вступление в силу требования по использованию российского оптоволокна в оптоволоконных кабелях, поскольку соответствующего производства в стране больше (и пока ещё) нет. Единственный завод по выпуску оптоволокна «Оптико-волоконные системы» (ОВС), расположенный в Мордовии, остановился в 2025 году, поскольку украинские беспилотники разрушили его оборудование. До 2028 года восстановить и обеспечить выпуск оптического волокна «в объёме и качестве, необходимых для удовлетворения потребностей рынка», - невозможно.

До остановки производства в Мордовии доля ОВС на российском рынке оптоволокна доходила до 30-40 процентов, остальное приходилось на импорт. Мощность производства составляла четыре миллиона километров в год, а текущие объёмы потребления оптоволокна составляют около 15 миллионов километров в год. При этом кабельщики потребляют только два миллиона, остальное идёт для управления дронами на оптоволокне.

Остановка российского производства привела к одномоментному росту цен на оптоволокно в пять-шесть раз, и подорожание не останавливается; некоторые эксперты даже считают, что в перспективе РФ столкнётся с угрозой физического дефицита оптоволокна, доступного для покупки.

В то же самое время, по проекту Минцифры, в РФ запланирован массовый принудительный (под угрозой отключения услуг) перевод абонентов с меди на оптоволокно. Поставлять оптоволокно будет Китай, и китайские поставщики уже подняли цены в три раза.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Интернет в России подорожает из-за оптоволокна, от которого россияне не смогут отказаться
» Путин сообщил, что Москве всегда не хватает денег
» ВСУ атакуют российские регионы, горит оптоволоконный завод в Саранске, раненые в Курской и Белгородской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Курской и Запорожской областях, ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской и Курской областях, ДНР
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Росприроднадзор: более 43% горных выработок и скважин брошены в опасном состоянии

  • 14:07
  • 256

В РФ до 2028 г. не смогут восстановить работу единственного оптоволоконного завода, разрушенного украинскими БПЛА

  • 13:07
  • 322

Нефтяники заплатили по демпферу в российский бюджет - впервые за пять лет

  • 12:37
  • 282

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ЛНР, Херсонской, Белгородской областях, Саратове

  • 12:07
  • 361

НАТО поддержало действия США в Иране, предполагаемая их длительность увеличилась

  • 10:14
  • 311

Глава МВД рассказал о сотнях этнических группировок и росте привлечения иностранцев к ответственности

  • 17:10
  • 727
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram