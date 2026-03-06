Американцы невысокого мнения о морали своих сограждан

По данным американского Исследовательского центра Пью, США "отрицательно лидируют" среди 25 стран по такому показателю, как оценка моральных качеств своих сограждан. 53% американцев придерживаются отрицательного мнения о морали сограждан. Для сравнения: в соседней Канаде - лишь 7%. Близки к США по этому показателю Турция (49% не одобряют сограждан) и Бразилия (48%). В Израиле мораль сограждан считают низкой 27%, в Польше - 28%.

В особенности часто не одобряют мораль сограждан американские демократы - 60%. Но даже среди республиканцев не одобряют сограждан 46%, что тоже довольно высокий показатель. И те, и другие склонны считать аморальными своих политических оппонентов.

Интересно, что несмотря на такое резкое расхождение с Канадой в оценке аморальности сограждан, американцы с канадцами более близки по другому показателю : 68% американцев и 77% канадцев считают, что человеку не обязательно верить в Бога для того, чтобы быть моральным. Так считает большинство людей во всех западных странах, Австралии и Японии, и относительное большинство в Аргентине (55%), Израиле (53%), Южной Корее (52%). Напротив, жители Индонезии (99%), Индии, Турции, Кении (94%), ЮАР, Нигерии, Бразилии считают, что моральный человек должен верить в Бога.

Увеличение готовности не связывать мораль с верой в Бога прослеживается во многих странах, помимо США это особенно заметно в Германии, Польше, Греции.