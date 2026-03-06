 

Американцы невысокого мнения о морали своих сограждан

По данным американского Исследовательского центра Пью, США "отрицательно лидируют" среди 25 стран по такому показателю, как оценка моральных качеств своих сограждан. 53% американцев придерживаются отрицательного мнения о морали сограждан. Для сравнения: в соседней Канаде - лишь 7%. Близки к США по этому показателю Турция (49% не одобряют сограждан) и Бразилия (48%). В Израиле мораль сограждан считают низкой 27%, в Польше - 28%. 
В особенности часто не одобряют мораль сограждан американские демократы - 60%. Но даже среди республиканцев не одобряют сограждан 46%, что тоже довольно высокий показатель. И те, и другие склонны считать аморальными своих политических оппонентов. 
Интересно, что несмотря на такое резкое расхождение с Канадой в оценке аморальности сограждан, американцы с канадцами более близки по другому показателю: 68% американцев и 77% канадцев считают, что человеку не обязательно верить в Бога для того, чтобы быть моральным. Так считает большинство людей во всех западных странах, Австралии и Японии, и относительное большинство в Аргентине (55%), Израиле (53%), Южной Корее (52%). Напротив, жители Индонезии (99%), Индии, Турции, Кении (94%), ЮАР, Нигерии, Бразилии считают, что моральный человек должен верить в Бога. 
Увеличение готовности не связывать мораль с верой в Бога прослеживается во многих странах, помимо США это особенно заметно в Германии, Польше, Греции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВЦИОМ провёл исследование морали россиян и американцев
» Американские демократы и республиканцы резко разошлись во взглядах на Украину и НАТО
» Как за 11 месяцев изменился взгляд американцев на военные действия на Украине
» ФОМ: 23% россиян довольны своим материальным положением
» За три года американцы-республиканцы стали гораздо хуже думать о банках и корпорациях
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Американцы невысокого мнения о морали своих сограждан

  • 12:33
  • 390

БКИ хотят обязать уведомлять заёмщиков о подписании кредитного договора через "Госуслуги"

  • 11:37
  • 325

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Херсонской, Белгородской, Запорожской, Курской областях и Севастополе

  • 11:19
  • 463

Бывший первый заместитель министра обороны РФ арестован за создание преступного сообщества

  • 16:58
  • 737

Росприроднадзор: более 43% горных выработок и скважин брошены в опасном состоянии

  • 14:07
  • 633

В РФ до 2028 г. не смогут восстановить работу единственного оптоволоконного завода, разрушенного украинскими БПЛА

  • 13:07
  • 814
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram