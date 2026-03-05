 

Нефтяники заплатили по демпферу в российский бюджет - впервые за пять лет

 

Нефтяные компании в феврале впервые за пять лет не получили деньги из российского бюджета по демпферу, а заплатили в бюджет (за январь) 18,8 млрд рублей. Ещё в декабре нефтяники должны были уплатить в бюджет РФ порядка 13 млрд рублей, но вместо этого получили из бюджета 16,9 млрд рублей, поскольку им перерасчитали выплаты за сентябрь 2025. До этого последний случай, когда нефтяники платили, а не получали из бюджета демпфер, был в феврале 2021 года; тогда компании перечислили в казну 2,8 млрд рублей.

По оценке исследовательской группы "Петромаркет", за февраль (выплаты будут в марте) нефтяники также будут вынуждены заплатить демпфер в бюджет – около 7 млрд рублей. При этом Минэнерго и Минфин продолжают обсуждение корректировки топливного демпфера. 

 

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Если разница между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой положительная, то есть экспорт становился выгоднее поставок на внутренний рынок, то государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная (что случается несравненно реже) – нефтяники платят в бюджет.

По итогам 2025 года нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 881,8 млрд рублей, в 2024 году - 1,815 трлн рублей. 

Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в феврале достигли 432,3 млрд рублей, в январе - 393,3 млрд рублей. При этом в феврале бюджет РФ недополучил 153,2 млрд рублей нефтегазовых допдоходов. 

 


