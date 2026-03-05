 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ЛНР, Херсонской, Белгородской областях, Саратове

Пожилая женщина погибла из-за атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Сватове, ЛНР, возле пенсионного фонда.
У села Великие Копани в Херсонской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, погиб мужчина, ещё один ранен. Трое раненых в Костогрызове, один - возле села Обрывка, известно ещё о двоих раненых в Херсонской области. 
Три человека ранены в ночной атаке украинских БПЛА на Саратов, повреждены жилые дома и социальные учреждения.
В Грайворонском округе Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Смородино, ранена супружеская пара.
В слободе Белой Курской области дрон ВСУ ударил по торговому центру.
