ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ЛНР, Херсонской, Белгородской областях, Саратове

Пожилая женщина погибла
из-за атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль в Сватове, ЛНР, возле пенсионного фонда.
У села Великие Копани в Херсонской области дрон ВСУ атаковал автомобиль, погиб
мужчина, ещё один ранен. Трое раненых в Костогрызове, один - возле села Обрывка, известно ещё о двоих раненых в Херсонской области.
Три человека ранены
в ночной атаке украинских БПЛА на Саратов, повреждены жилые дома и социальные учреждения.
В Грайворонском округе Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Смородино, ранена
супружеская пара.