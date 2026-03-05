 

НАТО поддержало действия США в Иране, предполагаемая их длительность увеличилась

 

Союзники США по НАТО не участвуют в ударах по Ирану, но поддерживают их и "способствуют" им, заверил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте: "НАТО в этом не участвует. Но очевидно, что союзники в основном в массовом масштабе поддерживают то, что делает президент [Дональд Трамп], а также способствуют тому, что США сейчас делают в регионе, уничтожая ядерный потенциал Ирана и, конечно же, ракетный потенциал". Он отметил, что страны НАТО оказывают некую "ключевую поддержку" американо-израильской кампании против Ирана.

Предположительно, Центральное разведывательное управление США готовило операцию по успешному устранению руководства Ирана с июня 2025 года, "несмотря на противодействие со стороны иранской контрразведки".

Центральное командование армии США попросило Пентагон направить военных разведчиков в штаб-квартиру ведомства для «поддержки операций против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней, а вероятно — до сентября включительно» (изначально речь шла о пяти днях, затем - о пяти неделях).

В России депутат Андрей Колесник заявил, что РФ, вероятно, будет помогать Ирану поставками военной техники и авиации.

Иракские курды начали наступательные действия на территории Ирана на фоне американо-израильской военной операции. Военный министр США Пит Хегсет заявил, что Пентагон не вооружает повстанцев внутри Ирана, но предположил, что другие американские ведомства "могут быть вовлечены в этот процесс".


