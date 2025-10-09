В бюджете РФ прибавились ненефтегазовые доходы и снизились нефтегазовые

Федеральный бюджет РФ за январь - сентябрь 2025 года получил 6,6 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 20,6% ниже
показателя за аналогичный период прошлого года.
В то же время ненефтегазовые доходы российского бюджета за январь - сентябрь 2025 года увеличились на 13,2%
по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года, до 20,3 трлн рублей.
Российские нефтяники за 9 месяцев 2025 года получили из российского бюджета "по демпферу" 715,5 млрд рублей (685 млрд
с января по август и 30,5 млрд
в сентябре). Демпфер - плата за то, чтобы нефтяники продавали российскую нефть в России, а не за рубежом, когда экспортная цена выгоднее.
Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января - сентября 2025 года, согласно предварительной оценке, составил 3,79 трлн
рублей. Доходы бюджета за отчётный период составили 26,938 трлн рублей (+2,5%), расходы - 30,7 трлн рублей (+19,5%).