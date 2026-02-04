 

Нефтегазовые доходы РФ упали быстрее прогноза

 

По итогам января 2026 года фактические поступления в федеральный бюджет от продажи энергоресурсов (нефти и газа) отстали от декабрьского прогноза на 17,4 миллиарда рублейРечь идёт о разнице между реальными поступлениями в бюджет и декабрьским прогнозом, уточнили в ведомстве. «По итогам января 2026 года разница составила 17,4 миллиарда рублей», — отметили в Минфине РФ. Нефтегазовые доходы России падают не первый год. По итогам 2024-го показатель составил 11,131 триллиона рублей, а в 2025-м объем такого рода поступлений в госказну просел на 23,8 процента, до 8,477 триллиона. 

По итогам 2026 года дефицит бюджета России может составить 3,5-4,4 процента ВВП, то есть до 10,5 триллиона рублей, что в два-три раза выше запланированного уровня в 1,6 процента. 

При этом в январе 2026 года выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу составили 16,9 млрд рублей, следует из материалов Минфина. По итогам 2025 года нефтяные компании благодаря демпферу получили из российского бюджета 881,8 млрд рублей, в 2024 году - 1,815 трлн рублей. В январе нынешнего года нефтяники впервые за пять лет должны были бы уплатить в российский бюджет по демпферу около 13 млрд рублей, но им пересчитали демпфер за сентябрь, и они не только не уплатили 13 млрд в бюджет, а получили из бюджета по демпферу 16,9 млрд.

В конце января 2026 года "Лукойл" обратился в Минэнерго РФ с просьбой о пересмотре формулы демпферного механизма, что помогло бы нефтяникам получать больше средств из бюджета. В этом же январе основатель "Лукойла" Вагит Алекперов прибавил к своему состоянию 1,55 млрд долларов, и оно увеличилось до $24,1 млрд.

 


