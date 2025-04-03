 

Нефтяники по демпферу и по акцизу получили из бюджета РФ почти 215 млрд рублей за март

Нефтяники получили в марте по демпферу 100,3 миллиарда рублей из бюджета российского государства (в феврале - 148,3 миллиарда; за 2024 год в целом нефтяники получили по демпферу 1,815 триллионов рублей из российского бюджета). Российские власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо. Также нефтяники получили из бюджета РФ выплаты по акцизу на нефтяное сырьё за март 114,6 млрд рублей (за февраль было 162,9 млрд рублей, в целом за 2024 год - 1,624 трлн рублей), это ещё одна из мер поддержки нефтяной отрасли за счёт бюджета.
 
"Роснано" рассчитывает, что российское государство погасит его долги в размере 11,127 млрд рублей. При этом корпорация в 2024 году нарастила выручку в 3,5 раза (до 8,4 млрд рублей) и вышла на "чистую прибыль" в размере 2,2 млрд рублей после чистого убытка в 8,8 млрд рублей в 2023 году.
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APN.ru