Нефтяники по демпферу и по акцизу получили из бюджета РФ почти 215 млрд рублей за март

Также нефтяники получили из бюджета РФ выплаты по акцизу на нефтяное сырьё за март 114,6 млрд рублей (за февраль было 162,9 млрд рублей, в целом з

а 2024 год - 1,624 трлн рублей), это ещё одна из мер поддержки нефтяной отрасли за счёт бюджета.