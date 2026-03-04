Глава МВД рассказал о сотнях этнических группировок и росте привлечения иностранцев к ответственности

Деятельность почти 330 этнических преступных группировок пресечена в 2025 году, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенной коллегии министерства по итогам работы за 2025 год. "В рамках реализации специальной программы в 2025 году нейтрализована деятельность почти 330 групп, сформированных по этническому принципу. Порядка 1,3 тыс. фигурантов привлечены к ответственности", - сказал министр.

Также Колокольцев рассказал, что в 2025 году "на 85% возросло число привлечённых к ответственности иностранцев за уклонение от выезда - это 285 тысяч человек"; "более чем на четверть увеличилось количество покинувших Россию лиц, которым аннулированы разрешительные документы и сокращен срок пребывания, на 15% - депортированных"; "на 28% увеличилась выявляемость органами внутренних дел фактов организации незаконной миграции"; "в связи с расторжением брака или признанием его недействительным в пять раз увеличилось число аннулированных разрешений на временное проживание и в 18 раз - видов на жительство".

В московской Коммунарке на фуд-корте торгового центра "бесчинствовали" два десятка молодых людей, 16 из них - несовершеннолетние, двоих взрослых депортируют из России, из чего можно заключить, что хотя бы частично хулиганы являются мигрантами.