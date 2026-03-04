 

Глава МВД рассказал о сотнях этнических группировок и росте привлечения иностранцев к ответственности

Деятельность почти 330 этнических преступных группировок пресечена в 2025 году, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенной коллегии министерства по итогам работы за 2025 год. "В рамках реализации специальной программы в 2025 году нейтрализована деятельность почти 330 групп, сформированных по этническому принципу. Порядка 1,3 тыс. фигурантов привлечены к ответственности", - сказал министр.

Также Колокольцев рассказал, что в 2025 году "на 85% возросло число привлечённых к ответственности иностранцев за уклонение от выезда - это 285 тысяч человек"; "более чем на четверть увеличилось количество покинувших Россию лиц, которым аннулированы разрешительные документы и сокращен срок пребывания, на 15% - депортированных"; "на 28% увеличилась выявляемость органами внутренних дел фактов организации незаконной миграции"; "в связи с расторжением брака или признанием его недействительным в пять раз увеличилось число аннулированных разрешений на временное проживание и в 18 раз - видов на жительство".

В московской Коммунарке на фуд-корте торгового центра "бесчинствовали" два десятка молодых людей, 16 из них - несовершеннолетние, двоих взрослых депортируют из России, из чего можно заключить, что хотя бы частично хулиганы являются мигрантами. 

В центре Москвы мигрант пытался вскрыть банкомат ледорубом
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Почти половина новых россиян, лишившихся гражданства в Москве, совершили особо тяжкие преступления
» С начала года въезд в РФ запрещён 160 тысячам иностранцев, но тысячи меняют свои данные, чтобы всё-таки въехать в РФ
» Число разоблачённых фиктивных браков с россиянами за год выросло в 10 раз
» В 2022 году число депортированных из РФ мигрантов выросло более чем в два с половиной раза
» Колокольцев запретил увольнять полицейских-правонарушителей задним числом
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Глава МВД рассказал о сотнях этнических группировок и росте привлечения иностранцев к ответственности

  • 17:10
  • 416

Вера американцев в Бога продолжает снижаться

  • 14:44
  • 345

В России опровергли утверждение о больших зарплатах сварщиков

  • 13:54
  • 374

Число заключённых в российских колониях упало до исторического минимума

  • 13:32
  • 423

ВСУ атаковали российский газовоз в Средиземном море

  • 13:01
  • 388

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Брянской, Волгоградской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областях

  • 10:18
  • 665
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram