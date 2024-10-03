Российский бюджет в сентябре получил от продажи нефти 597 млрд рублей и выплатил нефтяникам по демпферу 145 млрд

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По данным Блумберга, в сентябре российский бюджет получил от нефтяной промышленности в общей сложности 597,2 миллиарда рублей, что примерно на 4% больше, чем год назад. При этом совокупные доходы Кремля от налогов на добычу нефти и так называемого налога на прибыль от нефтяной промышленности в сентябре снизились до 902 миллиардов рублей, что почти на 10% меньше, чем годом ранее.
 
Выплаты из бюджета РФ нефтяным компаниям по топливному демпферу в сентябре составили 145,7 млрд рублей (в августе - 163,3 млрд рублей). Всего в январе-сентябре нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 1 трлн 438,4 млрд рублей. Российский бюджет обязан платить нефтяникам демпфер, чтобы они продавали топливо внутри страны дешевле, чем на экспорт.

Также нефтяники получили из бюджета РФ выплаты по акцизу на нефтяное сырье в сентябре в размере 141,9 млрд рублей, за январь-сентябрь выплаты по этому акцизу составили 1 трлн 233,9 млрд рублей. Обратный акциз на нефть выплачивается из бюджета в качестве одной из мер поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Он предполагает налоговый вычет по акцизу на нефть в зависимости от объемов производства топлива, региона нахождения НПЗ, учитывает модернизацию завода и прочие компоненты.

Общие выплаты по топливному демпферу за 2023 год составили 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. 


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