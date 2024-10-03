Российский бюджет в сентябре получил от продажи нефти 597 млрд рублей и выплатил нефтяникам по демпферу 145 млрд

Также нефтяники получили из бюджета РФ выплаты по акцизу на нефтяное сырье в сентябре в размере 141,9 млрд рублей, за январь-сентябрь выплаты по этому акцизу составили 1 трлн 233,9 млрд рублей. Обратный акциз на нефть выплачивается из бюджета в качестве одной из мер поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Он предполагает налоговый вычет по акцизу на нефть в зависимости от объемов производства топлива, региона нахождения НПЗ, учитывает модернизацию завода и прочие компоненты.
Общие выплаты по топливному демпферу за 2023 год составили 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей.