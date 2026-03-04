 

В России опровергли утверждение о больших зарплатах сварщиков

 

Реальный доход рядового сварщика в отрасли ЖКХ в России составляет порядка 70 тысяч рублей, сказал арт-директор и сооснователь мануфактуры «Арт Кузница» Станислав Мерзляков. В феврале опрос hh.ru и сервиса «Моя смена» показал, что медиана предлагаемых заработных плат сварщиков достигла 267-300 тысяч рублей в месяц; также и помощник главы Минстроя Светлана Кузьменко сказала, что из-за нехватки специалистов зарплаты квалифицированных сварщиков в России начали стремительно расти. Однако, по словам Мерзлякова, сварщики с доходом под триста тысяч существуют, но их единицы на всю страну — как правило, это подводная сварка, крайне опасное направление, где специалистов можно пересчитать по пальцам, и называть доход подобных специалистов «средней зарплатой сварщика» никак нельзя. 

«В художественной ковке и декоративной сварке адекватная зарплата в Москве и Петербурге — 140–180 тысяч рублей. В регионах средний заработок едва дотягивает до ста тысяч. А в ЖКХ, где работают тысячи сварщиков, зарплата в городских службах Петербурга — 60–90 тысяч, средняя — 70», — пояснил Мерзляков. В редких случаях, добавил он, сварщик может выйти на доход 200–250 тысяч за месяц и более, но только при большом объёме работ, который отличается высокой и монотонной загрузкой, а для большинства сварщиков реальность — это 70–150 тысяч и отсутствие перспективы роста. 

«Отдельная больная тема — сдельная оплата. Казалось бы: сделал больше — получил больше. Но бизнес сам уничтожает мотивацию. Я и коллеги десятки раз видели одну и ту же картину: кузнец вкалывает на сделке, зарабатывает 200–250 тысяч за месяц, а руководство в ответ снижает расценки, чтобы зарплата «вернулась» к условным 140 тысячам. Когда человек видит, что за эффективность его наказали урезанием тарифов — он чувствует острейшую несправедливость. Начинает работать ровно столько, чтобы не уволили, или просто уходит. И это не единичный случай — так устроено почти везде», — констатировал Мерзляков.

Можно допустить, что такая высокая медиана зарплаты сварщиков получилась из того, что это востребованная рабочая профессия в зоне СВО, где предлагается более высокая оплата.  


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России
» Сергей Собянин: средняя зарплата медиков в Москве достигла 114 тысяч рублей
» «Единая Россия» берет по совести
» Зарплата каждого пятого россиянина - менее 15 тысяч рублей
» В Москве выросли зарплаты курьеров, Мишустин рассказал о дефиците кадров в сфере микроэлектроники
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В России опровергли утверждение о больших зарплатах сварщиков

  • 13:54
  • 62

Число заключённых в российских колониях упало до исторического минимума

  • 13:32
  • 155

ВСУ атаковали российский газовоз в Средиземном море

  • 13:01
  • 159

Стало известно о том, как США приняли решение атаковать Иран

  • 10:17
  • 318

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Брянской, Волгоградской, Белгородской областях

  • 10:00
  • 417

На помощь российским туристам, застрявшим на Ближнем Востоке, уже ушли миллиарды рублей

  • 21:19
  • 426
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram