В России опровергли утверждение о больших зарплатах сварщиков

Реальный доход рядового сварщика в отрасли ЖКХ в России составляет порядка 70 тысяч рублей, сказал арт-директор и сооснователь мануфактуры «Арт Кузница» Станислав Мерзляков. В феврале опрос hh.ru и сервиса «Моя смена» показал, что медиана предлагаемых заработных плат сварщиков достигла 267-300 тысяч рублей в месяц; также и помощник главы Минстроя Светлана Кузьменко сказала, что из-за нехватки специалистов зарплаты квалифицированных сварщиков в России начали стремительно расти. Однако, по словам Мерзлякова, сварщики с доходом под триста тысяч существуют, но их единицы на всю страну — как правило, это подводная сварка, крайне опасное направление, где специалистов можно пересчитать по пальцам, и называть доход подобных специалистов «средней зарплатой сварщика» никак нельзя.

«В художественной ковке и декоративной сварке адекватная зарплата в Москве и Петербурге — 140–180 тысяч рублей. В регионах средний заработок едва дотягивает до ста тысяч. А в ЖКХ, где работают тысячи сварщиков, зарплата в городских службах Петербурга — 60–90 тысяч, средняя — 70», — пояснил Мерзляков. В редких случаях, добавил он, сварщик может выйти на доход 200–250 тысяч за месяц и более, но только при большом объёме работ, который отличается высокой и монотонной загрузкой, а для большинства сварщиков реальность — это 70–150 тысяч и отсутствие перспективы роста.

«Отдельная больная тема — сдельная оплата. Казалось бы: сделал больше — получил больше. Но бизнес сам уничтожает мотивацию. Я и коллеги десятки раз видели одну и ту же картину: кузнец вкалывает на сделке, зарабатывает 200–250 тысяч за месяц, а руководство в ответ снижает расценки, чтобы зарплата «вернулась» к условным 140 тысячам. Когда человек видит, что за эффективность его наказали урезанием тарифов — он чувствует острейшую несправедливость. Начинает работать ровно столько, чтобы не уволили, или просто уходит. И это не единичный случай — так устроено почти везде», — констатировал Мерзляков.

Можно допустить, что такая высокая медиана зарплаты сварщиков получилась из того, что это востребованная рабочая профессия в зоне СВО, где предлагается более высокая оплата.