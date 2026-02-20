Почти половина новых россиян, лишившихся гражданства в Москве, совершили особо тяжкие преступления

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что в 2025 году в одной только Москве в отношении более 26 тысяч иностранных граждан приняты решения о выдворении, правда - "в том числе с помещением в центр временного содержания иностранных граждан - около 18 тысяч, депортировано 646 граждан иностранных государств". Выявлено свыше 82 тыс. правонарушений в сфере миграции. Более 19 тыс. из них связаны с незаконным осуществлением иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ. Выявлено 382 человека, находящихся в розыске за совершение различных преступлений, в том числе тяжких, удалось установить 151 иностранного гражданина, сменившего установочные данные для въезда в РФ - ранее этим лицам въезд был закрыт. Также за 2025 год выявлено более 6,6 тыс. фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в РФ.

За 2025 год в Москве прекращено 51 приобретённое российское гражданство, в том числе 23 новых россиянина лишены гражданства за совершение особо тяжких преступлений