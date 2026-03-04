Число заключённых в российских колониях упало до исторического минимума

Заместитель председателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов сообщил, что количество заключённых в российских колониях и следственных изоляторах временного содержания упало до исторического минимума: в настоящее время в местах заключения находятся 308 тысяч граждан. По словам зампредседателя, такое низкое число заключенных объясняется результатом гуманизации законодательства и правоприменительной практики. Давыдов напомнил, что в 2001 году около 1 миллиона 60 тысяч человек находились в местах заключения, из-за чего Россия входила в первую десятку стран по численности тюремного населения, а к 2013 году численность контингента сократилась до 700 тысяч человек, и РФ заняла 30-е место в мире по количеству заключённых. Тем не менее ещё в декабре 2024 года сообщалось, что в России переполнены 22 СИЗО.

Военные суды РФ в 2025 году вынесли более 5 тысяч решений о прекращении уголовных дел в отношении лиц, заключивших контракт для участия в специальной военной операции, сообщил заместитель председателя Верховного суда России - председатель судебной коллегии по делам военнослужащих Владимир Хомчик. По его словам, решения о прекращении уголовных дел в отношении лиц, заключивших контракт на прохождение военной службы, принимаются в соответствии с требованиями норм УК РФ. "Там не могут быть заключены контракты только в отношении лиц, которые обвиняются в терроризме, обвиняются в половых преступлениях и так далее, - очень короткий перечень. А остальные могут заключать контракты и проходить службу в условиях специальной военной операции", - пояснил он. Известно, в частности, о заключении таких контрактов с лицами, совершившими убийства, в том числе особо жестокие и повторные.