В 2022 году число депортированных из РФ мигрантов выросло более чем в два с половиной раза

Количество депортированных и выдворенных из России иностранцев в 2022 году выросло более чем в два с половиной раза, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Проведено около 300 тыс. проверок в жилом секторе и местах трудовой деятельности мигрантов, объектов строительства, торговли и сферы услуг. Результатом комплексного подхода стало увеличение более чем в 2,5 раза количества лиц, выдворенных и депортированных за переделы РФ... В отчетном периоде на 17% больше установлено фактов организации незаконной миграции, на 11% - случаев фиктивной постановки граждан на учёт".