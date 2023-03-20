 

В 2022 году число депортированных из РФ мигрантов выросло более чем в два с половиной раза

Количество депортированных и выдворенных из России иностранцев в 2022 году выросло более чем в два с половиной раза, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

"Проведено около 300 тыс. проверок в жилом секторе и местах трудовой деятельности мигрантов, объектов строительства, торговли и сферы услуг. Результатом комплексного подхода стало увеличение более чем в 2,5 раза количества лиц, выдворенных и депортированных за переделы РФ... В отчетном периоде на 17% больше установлено фактов организации незаконной миграции, на 11% - случаев фиктивной постановки граждан на учёт".


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APN.ru