ВСУ атаковали российский газовоз в Средиземном море

Российский газовоз "Арктик Метагаз" атакован в Средиземном море, поблизости от территориальных вод Мальты. "Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины", - говорится в сообщении Минтранса РФ. На судне, насколько можно судить по кадрам, опубликованным в телеграм-канале Поддубного, разразился сильный пожар. Благодаря действиям мальтийских и российских спасательных служб, все 30 членов экипажа спасены. Минтранс охарактеризовал произошедшее как "акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права".

Российский Минфин перестал публиковать данные о нефтегазовых доходах федерального бюджета и планируемых доходах на следующий месяц.