 

ВСУ атаковали российский газовоз в Средиземном море

 

Российский газовоз "Арктик Метагаз" атакован в Средиземном море, поблизости от территориальных вод Мальты. "Танкер следовал с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманск. Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины", - говорится в сообщении Минтранса РФ. На судне, насколько можно судить по кадрам, опубликованным в телеграм-канале Поддубного, разразился сильный пожар. Благодаря действиям мальтийских и российских спасательных служб, все 30 членов экипажа спасены. Минтранс охарактеризовал произошедшее как "акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права".

 

Российский Минфин перестал публиковать данные о нефтегазовых доходах федерального бюджета и планируемых доходах на следующий месяц. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВМФ России декларирует, что российский флот вернется в Средиземное море
» МИД РФ заявляет, что Россия исследует дно Крайнего Севера в рамках международного права
» "Пытливый" поплыл к НАТО
» Яранцев дает показания: лишение свободы эксперты исключают
» "Голубой океан" стал жертвой тайфуна
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В России опровергли утверждение о больших зарплатах сварщиков

  • 13:54
  • 62

Число заключённых в российских колониях упало до исторического минимума

  • 13:32
  • 155

ВСУ атаковали российский газовоз в Средиземном море

  • 13:01
  • 159

Стало известно о том, как США приняли решение атаковать Иран

  • 10:17
  • 318

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Брянской, Волгоградской, Белгородской областях

  • 10:00
  • 417

На помощь российским туристам, застрявшим на Ближнем Востоке, уже ушли миллиарды рублей

  • 21:19
  • 426
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram