ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Брянской, Волгоградской, Белгородской областях

Пять человек ранены в результате удара беспилотников ВСУ по многоквартирному дому в Тракторозаводском районе Волгоградской области, повреждены ещё три частных дома в других районах. Из-за обнаружения обломков, предположительно, БПЛА в Волгограде эвакуирована школа.

В селе Солохи в Белгородской области два дрона ударили по сельскохозяйственной технике, ранен мужчина, в Грайвороне дрон атаковал движущийся автомобиль, ранены две женщины.

В Сопычах Погарского района Брянской области ранен мирный житель, повреждён жилой дом. Также украинские дроны атаковали электропоезд в Суземке, поезд повреждён. В результате атаки дронов ВСУ на село Азаровка Стародубского округа погиб мирный житель.