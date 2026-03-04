Вера американцев в Бога продолжает снижаться

По данным
американского Исследовательского центра Пью, вера американских граждан в Бога с 2007 года последовательно снижается. Выше всего она на Юге США, но даже там вера (абсолютная убеждённость в существовании) Бога с 2007 по 2024 год снизилась с 79% до 63%; на Среднем Западе она снизилась с 72% до 53%; на Западе и Северо-востоке страны вера в Бога снизилась с 65% до 46%. Ещё больше снизилось число тех, кто молится ежедневно, - даже на Юге это сейчас лишь 51% опрошенных. Относительно высоким остаётся число американцев, которые так или иначе идентифицируют себя с какой-то религией (даже если не верят в Бога): от 74% на Юге до 63% на Западе.
По данным на 2022 год
, самой неверующей в Бога страной в мире был Китай (17% верующих), во Франции и Британии в Бога верили половина населения, а в Норвегии, Швеции, Южной Корее и Японии - менее половины. При этом на Филиппинах, в Иране, Нигерии, Марокко число верующих составляло почти 100%.