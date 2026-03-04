 

Вера американцев в Бога продолжает снижаться

По данным американского Исследовательского центра Пью, вера американских граждан в Бога с 2007 года последовательно снижается. Выше всего она на Юге США, но даже там вера (абсолютная убеждённость в существовании) Бога с 2007 по 2024 год снизилась с 79% до 63%; на Среднем Западе она снизилась с 72% до 53%; на Западе и Северо-востоке страны вера в Бога снизилась с 65% до 46%. Ещё больше снизилось число тех, кто молится ежедневно, - даже на Юге это сейчас лишь 51% опрошенных. Относительно высоким остаётся число американцев, которые так или иначе идентифицируют себя с какой-то религией (даже если не верят в Бога): от 74% на Юге до 63% на Западе.
По данным на 2022 год, самой неверующей в Бога страной в мире был Китай (17% верующих), во Франции и Британии в Бога верили половина населения, а в Норвегии, Швеции, Южной Корее и Японии - менее половины. При этом на Филиппинах, в Иране, Нигерии, Марокко число верующих составляло почти 100%. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Латинская Америка за десять лет стала менее католической
» В США исследовали удовлетворённость демократией по всему миру
» Людей в 24 странах спросили, верят ли они в Бога
» Европейцы считают, что можно не верить в Бога и быть моральным человеком
» Как изменились представления американцев о смысле жизни
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Глава МВД рассказал о сотнях этнических группировок и росте привлечения иностранцев к ответственности

  • 17:10
  • 416

Вера американцев в Бога продолжает снижаться

  • 14:44
  • 345

В России опровергли утверждение о больших зарплатах сварщиков

  • 13:54
  • 374

Число заключённых в российских колониях упало до исторического минимума

  • 13:32
  • 423

ВСУ атаковали российский газовоз в Средиземном море

  • 13:01
  • 388

ВСУ атакуют российские регионы, погибший и раненые в Брянской, Волгоградской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областях

  • 10:18
  • 665
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram