С начала года въезд в РФ запрещён 160 тысячам иностранцев, но тысячи меняют свои данные, чтобы всё-таки въехать в РФ

"В 2,5 раза выросло число выявленных и привлеченных к ответственности иностранцев, которые уклонились от выезда из нашей страны. На 17% увеличилось число аннулированных разрешений на время проживания, видов на жительство по различным основаниям. Также мы видим, что на 14% возросло количество проведенных нами внеплановых проверок юридических лиц. При этом результативность составила более 85% <...>. Ограничен въезд на территорию более 160 тыс. [иностранцев]"

Гасак добавил, что в 2025 году таких проверок по нарушению миграционного законодательства проведено более 200 тыс., порядка 90% из них прошли на ключевых объектах массового пребывания иностранцев - это стройки, рынки, торговые центры, предприятия сферы услуг, жилой сектор, в том числе хостелы и мини-гостиницы. "[Примерно] на 30% увеличилось число задокументированных правонарушений режима въезда и пребывания".

На 22% выросло число выявленных преступлений по подделке миграционных документов.

Телеграм-канал "Многонационал" сообщает, что в Набережных Челнах уроженец Армении, находящийся в розыске, тем не менее угрожает бывшей жене и пытается похитить ребёнка. По словам россиянки, в полиции не реагируют на обращения.