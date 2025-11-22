 

С начала года въезд в РФ запрещён 160 тысячам иностранцев, но тысячи меняют свои данные, чтобы всё-таки въехать в РФ

С начала 2025 года въезд в Россию запрещён более чем ста шестидесяти тысячам иностранцев, и более трёх тысяч выявленных иностранцев с начала года поменяли установочные данные, чтобы всё-таки въехать в Россию, сообщил начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней трудовой миграции миграционной службы МВД РФ полковник полиции Алексей Гасак. МВД совместно с погранслужбой пресекает попытки проникновения иностранцев в РФ под изменёнными установочными данными. 
"В 2,5 раза выросло число выявленных и привлеченных к ответственности иностранцев, которые уклонились от выезда из нашей страны. На 17% увеличилось число аннулированных разрешений на время проживания, видов на жительство по различным основаниям. Также мы видим, что на 14% возросло количество проведенных нами внеплановых проверок юридических лиц. При этом результативность составила более 85% <...>. Ограничен въезд на территорию более 160 тыс. [иностранцев]".

Гасак добавил, что в 2025 году таких проверок по нарушению миграционного законодательства проведено более 200 тыс., порядка 90% из них прошли на ключевых объектах массового пребывания иностранцев - это стройки, рынки, торговые центры, предприятия сферы услуг, жилой сектор, в том числе хостелы и мини-гостиницы. "[Примерно] на 30% увеличилось число задокументированных правонарушений режима въезда и пребывания".

На 22% выросло число выявленных преступлений по подделке миграционных документов.

Телеграм-канал "Многонационал" сообщает, что в Набережных Челнах уроженец Армении, находящийся в розыске, тем не менее угрожает бывшей жене и пытается похитить ребёнка. По словам россиянки, в полиции не реагируют на обращения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Патрушев: мигрантов используют для создания террористических ячеек
» В РФ смогут въехать 120 000 таджиков, которым в 2021 году запретили въезд в РФ
» СПЧ предлагает разрешить въезд в Россию мигрантам-нарушителям
» ФМС сообщила о миллионе официальных мигрантов в Москве
» В России начался въездной бум иностранных граждан
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Маск заявил, что через 10-20 лет можно будет не работать; москвичи потребляют досуг по восемь часов в день

  • 18:31
  • 387

С начала года въезд в РФ запрещён 160 тысячам иностранцев, но тысячи меняют свои данные, чтобы всё-таки въехать в РФ

  • 17:41
  • 397

В Роскачестве рассказали о частом нарушении законодательства работодателями

  • 16:13
  • 401
Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

19% детей мигрантов смогли поступить в российские школы; мигранты из ЕАЭС будут платить НДФЛ так же, как россияне

  • 11:34
  • 458
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram