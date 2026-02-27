 

Миллиардеры скупают землю, продовольственный рынок лихорадит

Руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии (РАНХиГС) Анатолий Тихонов рассказал, что миллиардеры скупают землю. "Пока мы спорим об инфляции и урожайности, в мире происходит тихая аграрная революция, - сказал Тихонов. - Журнал The Land Report в январе 2026 года опубликовал ежегодный рейтинг крупнейших частных землевладельцев США. Так, миллиардер Стэн Кронке, владелец спортивных клубов и муж наследницы Walmart, приобрел более 937 тыс. акров (около 379 тыс. га) в Нью-Мексико - крупнейшая сделка за последнее десятилетие. Теперь в его собственности 2,7 млн акров (примерно 1,09 млн га). На втором месте - семья Эммерсон с 2,44 млн акров (около 988 тыс. га) лесных угодий, на третьем - медиамагнат Джон Мэлоун с 2,2 млн акров (примерно 890 тыс. га)".

Вложения в агрокомплекс Тихонов объясняет тем, что глобальный продовольственный рынок лихорадит. "Европа стремительно теряет пахотные угодья: только в Дании под программу добровольного вывода земель из сельхозоборота, одобренную Еврокомиссией в феврале 2026 года, выделено более €1,04 млрд - это затронет десятки тысяч гектаров. Нидерланды, контролирующие половину мирового экспорта семенного картофеля, сталкиваются с климатическими рисками и ужесточением экологических норм. Азия требует всё больше калорий, Ближний Восток скупает всё, что можно заморозить и пожарить".

 

К февралю 2026 года богатейшие люди мира стали ещё богаче. Совокупный капитал десяти богатейших людей планеты сейчас оценивается в $2,6 трлн. Восемь из десяти участников топ-10 являются гражданами США. Объём мирового долга в 2025 году увеличился на $29 трлн и достиг рекордных $348,3 трлн, по данным Института международных финансов (IIF). Это обусловлено, в первую очередь, повышением объёмов суверенных обязательств, на долю которых пришлось более $10 трлн, при этом на долю США, Китая и стран еврозоны пришлось примерно три четверти этого роста. Увеличение глобального долга в настоящее время связано не столько с задолженностью домохозяйств или компаний, сколько с постоянным дефицитом бюджетов крупнейших экономик мира

Российские миллиардеры за январь прибавили 19,4 миллиарда долларов, потерял только Павел Дуров. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Несмотря на рост производства, дешёвой еды в России больше не стало
» Билл Гейтс стал крупнейшим собственником сельхоз-земель в США, купив землю в 18 штатах
» Никита Тихонов заявил в суде, что адвокат Маркелов и один из лидеров «антифа» Филатов были убиты «в интересах власти»...
» Начался процесс Тихонова-Хасис
» Президент США хочет добывать больше нефти
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Миллиардеры скупают землю, продовольственный рынок лихорадит

  • 22:30
  • 312

Вышел новый доклад Центра анализа миграционных тенденций, посвящённый решению миграционного вопроса

  • 20:54
  • 307

В Москве арестован по подозрению в хищении миллиарда у Минобороны бывший главред "Ридовки" Алексей Костылёв

  • 16:05
  • 531

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Курской, Белгородской, Брянской, Херсонской областях

  • 13:32
  • 610

О Трофейном Пикассо

Чубайс рассказал, что фактически противостоял российской власти задолго до того, как его "изгнали" из России

  • 09:13
  • 524
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram