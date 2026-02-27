Миллиардеры скупают землю, продовольственный рынок лихорадит

"Пока мы спорим об инфляции и урожайности, в мире происходит тихая аграрная революция, - сказал Тихонов. - Журнал The Land Report в январе 2026 года опубликовал ежегодный рейтинг крупнейших частных землевладельцев США. Так, миллиардер Стэн Кронке, владелец спортивных клубов и муж наследницы Walmart, приобрел более 937 тыс. акров (около 379 тыс. га) в Нью-Мексико - крупнейшая сделка за последнее десятилетие. Теперь в его собственности 2,7 млн акров (примерно 1,09 млн га). На втором месте - семья Эммерсон с 2,44 млн акров (около 988 тыс. га) лесных угодий, на третьем - медиамагнат Джон Мэлоун с 2,2 млн акров (примерно 890 тыс. га)".

Вложения в агрокомплекс Тихонов объясняет тем, что глобальный продовольственный рынок лихорадит. "Европа стремительно теряет пахотные угодья: только в Дании под программу добровольного вывода земель из сельхозоборота, одобренную Еврокомиссией в феврале 2026 года, выделено более €1,04 млрд - это затронет десятки тысяч гектаров. Нидерланды, контролирующие половину мирового экспорта семенного картофеля, сталкиваются с климатическими рисками и ужесточением экологических норм. Азия требует всё больше калорий, Ближний Восток скупает всё, что можно заморозить и пожарить".

К февралю 2026 года богатейшие люди мира стали ещё богаче. Совокупный капитал десяти богатейших людей планеты сейчас оценивается в $2,6 трлн. Восемь из десяти участников топ-10 являются гражданами США. Объём мирового долга в 2025 году увеличился на $29 трлн и достиг рекордных $348,3 трлн, по данным Института международных финансов (IIF). Это обусловлено, в первую очередь, повышением объёмов суверенных обязательств, на долю которых пришлось более $10 трлн, при этом на долю США, Китая и стран еврозоны пришлось примерно три четверти этого роста. Увеличение глобального долга в настоящее время связано не столько с задолженностью домохозяйств или компаний, сколько с постоянным дефицитом бюджетов крупнейших экономик мира.