 

Несмотря на рост производства, дешёвой еды в России больше не стало

Руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии (РАНХиГС) Анатолий Тихонов рассказал, что россияне теперь стремятся более правильно питаться, "замещают дешёвые углеводы более качественными и питательными продуктами", но, несмотря на успешный процесс импортозамещения производства, дешёвой еды в России больше не стало. "Доля расходов на питание в бюджете среднестатистической семьи составляет треть всех трат, - заметил он. - Получается парадокс: мы производим рекордные объёмы, но маржинальность остается под давлением из-за дорогой логистики, кредитов и наценок сетей. Потребитель в погоне за качеством белка всё ещё ограничен кошельком", - сказал Тихонов.

 

 

За январь-февраль 2026 года объём заявок россиян на микрозаймы примерно на 19 процентов превысил показатели аналогичного периода прошлого года.

 


