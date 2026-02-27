 О Трофейном Пикассо

Разрешите внести посильную лепту в борьбу с жуликами и аферистами.

За последние годы ко мне не раз обращались с просьбой высказать своё мнение по поводу очередной якобы трофейной картины Пикассо.

История каждой такой работы всегда одинаковая. Дедушка или прадедушка, вернувшись с войны привёз некий холст с непонятным изображением. Картина эта долго где-то хранилась пока на неё случайно не наткнулись, разгребая груды дедушкиных орденов и медалей.

И что бы вы думали? На лицевой стороне ясно видна подпись великого Пикассо. Да, непосредственно над изображением какой-то чудовищной хари. На обратной стороне холста… вы не поверите… огромная полустёршаяся синяя печать, в центре которой фашистская свастика, орёл, а по кругу надпись «EinsatzstabReichsleiterRosenberg». Смотрим в интернете: ого, да это «Оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга» главными задачами которого были учёт, конфискация и вывоз с оккупированных территорий культурных ценностей.

Вот это находка! Подлинный Пикассо! Замелькали в уме мильёны долларов!

Вот так выглядит одна из многочисленных «трофейных картин Пикассо».

Текст, которым сопровождался подобный «шедевр» привожу дословно:

«Добрый день, приятно познакомиться!

Провенанса у картины нет. Во время 2 мировой войны когда Сталин дал 3 дня на разграбление, картина была взята в качестве трофея из квартиры Генриха Гофмана. Она хранилась у внука солдата в частной коллекции, и дядя выкупил её у него.

На тот момент было взято в трофей более 23 картин. Картина из этой же коллекции была недавно продана за 37 млн долларов.

Таможенных документов на неё нет.

Есть различные экспертизы о подлинности картины и о том, что холст и краски соответствуют заявленному году.

Если у вашего клиента есть какие-либо сомнения в подлинности, мы готовы на любые проверки и экспертизы, в этом проблем нет».

Теперь разберем всю эту бездарную аферу по порядку.

1. Про чушь с тремя днями разграбления даже не стоит говорить. В СССР еще в начале 1943 года было сформировано Главное трофейное управление. Дабы трофеи не «прилипали» к рукам сборщиков и хранителей, в трофейных бригадах были свои отделы контрразведки «СМЕРШ», которые пустили под суд и расстрел не одну тысячу пойманных на воровстве «трофейщиков».

2. Напомню заявление Гитлера о том, что «Каждый художник, который изображает небо зеленым, а траву голубой, должен быть подвергнут стерилизации». 3 июня 1938 года. Рейхстаг Германии принял постановление изъять все произведения «дегенеративного искусства» (Vertallskunst), каковыми были назначены работы в стилях: импрессионизм, экспрессионизм, кубизм и дадаизм.27 мая 1943 года на террасе Тюильри в Париже немцы сожгли около пятисот картин современных художников из собраний французских евреев. Были уничтожены работы Пабло Пикассо, Фернана Леже, Пауля Клее, Макса Эрнста и многие другие.

3. Генрих Гофман (Heinrich Hoffmann) близкий друг Адольфа Гитлера, его личный фотограф. На военном трибунале в Нюрнберге был приговорён к четырём годам заключения с полной конфискацией имущества его дома в Баварии.

4. Дядя выкупил у внука солдата? Внук никогда не слышал о Пикассо? У него нет и не было интернета, телевизора и смартфона?

5. «Взято в трофей более 23 картин». Такую чушь невозможно комментировать.

6. Теперь просто включим воображение. Представим себе советского солдата или офицера, у которого в вещмешке места не так много. И он начинает лихорадочно выкидывать из мешка красивые тряпки, припасённые для своей жены, а на их место запихивать вот такую «красоту»? Что вообще должен подумать советский человек в 1945 году, глядя на этот «шедевр»? Догадываетесь?

7. Пикассо родился в 1881 году. В то время он активно работал и, хотя был весьма известен, его картины были сравнительно не дороги.

8. Качество этой подделки ужасное. Я поместил изображение этой картины в поисковую строку Яндекса, чтобы найти аналоги. Аналогов просто нет. Автор подделки не знаком с творчеством Пикассо. Зачем он будет утруждать себя? Жулики не любят заморачиваться.

9. Наконец, самое главное: за этот «шедевр Пикассо» хотят всего-то один миллион долларов США. Если купишь, получишь сто миллионов! Конечно, можно поторговаться. Немного уступят. Есть желающие?