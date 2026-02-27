ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Курской и Херсонской областях

В Сеймском округе Курска в результате атаки дрона ВСУ на автосервис один человек погиб
и трое ранены, один из раненых в тяжёлом состоянии. Повреждено
более 20 автомобилей. Из-за атаки ВСУ на энергообъект в Беловском районе Курской области погиб доброволец "БАРС-Курск", ранены двое энергетиков.
В Алёшках Херсонской области при сбросе боеприпаса с беспилотника ранен
мужчина 1961 года рождения, в Чулаковке Голопристанского муниципального округа в результате атаки БПЛА ранен мужчина 1952 года рождения.
Порядка 60 тыс. жителей Белгорода остались без электричества
в результате массированного ракетного обстрела энергетики города, электроснабжение будут восстанавливать несколько дней
.
Также ВСУ атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Луганске и Славяносербском муниципальном округе ЛНР, произошёл пожар.
В брянском селе Воронок повреждён
фельдшерско-акушерский пункт.
В Энергодаре Запорожской области атакован и повреждён
дворец культуры "Современник".