 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Курской и Херсонской областях

В Сеймском округе Курска в результате атаки дрона ВСУ на автосервис один человек погиб и трое ранены, один из раненых в тяжёлом состоянии. Повреждено более 20 автомобилей. Из-за атаки ВСУ на энергообъект в Беловском районе Курской области погиб доброволец "БАРС-Курск", ранены двое энергетиков.
В Алёшках Херсонской области при сбросе боеприпаса с беспилотника ранен мужчина 1961 года рождения, в Чулаковке Голопристанского муниципального округа в результате атаки БПЛА ранен мужчина 1952 года рождения. 
Порядка 60 тыс. жителей Белгорода остались без электричества в результате массированного ракетного обстрела энергетики города, электроснабжение будут восстанавливать несколько дней.
Также ВСУ атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Луганске и Славяносербском муниципальном округе ЛНР, произошёл пожар
Также совершена атака на жилой квартал в Горловке, ДНР.
В результате атаки БПЛА повреждён жилой дом в Таганроге.
В брянском селе Воронок повреждён фельдшерско-акушерский пункт.
В Энергодаре Запорожской области атакован и повреждён дворец культуры "Современник".
