 

Чубайс рассказал, что фактически противостоял российской власти задолго до того, как его "изгнали" из России

 
Как выяснил "Коммерсант”, Анатолий Чубайс в рамках оспаривания санкций Канады заявил, что "исторически" был оппозиционером по отношению к российской власти, из-за чего его в 2022 году "изгнали" из России. В распоряжении "Ъ” оказалось уведомление Федерального суда Канады о принятии заявления (иска) Анатолия Чубайса, добивающегося снятия с него канадских санкций, наложенных в июне 2025 года. К заявлению Чубайс приложил описание своей биографии. Там он описывает свою «историческую оппозицию» президенту России задолго до начала СВО, протесты против российско-украинского конфликта и «изгнание» из России. В частности, Чубайс пытается обернуть в свою пользу иск в российском суде от «Роснано» с суммой претензий около 12 млрд руб., предъявляемых лично ему и другим бывшим топ-менеджерам госкорпорации.

В заявлении Чубайс жалуется, что санкции предусматривают заморозку активов и другие ограничения, что для него особенно чувствительно, поскольку он «находится в изгнании из России с 2022 года», а канадские санкции «потенциально могут разрушить его хрупкие связи с теми единственными местами, где он может жить и обеспечивать себя и свою семью». При этом включение в канадский санкционный список имеет для него далеко идущие последствия «в силу международного характера многих финансовых учреждений и предприятий и их политики повсеместного соблюдения санкций». Кроме того, внесение в санкционный список Канады нанесло истцу, как указано в документе, «значительный репутационный ущерб, ошибочно поставив его в один ряд с теми, чьим действиям он фактически противостоял как задолго до этого, так и в 2022 году, когда он ушёл в отставку в знак протеста против войны». В связи с этим Анатолий Чубайс просит суд обязать канадский МИД незамедлительно вынести решение по его заявлению о снятии санкций.

 

Анатолий Чубайс занимал должность председателя правления госкорпорации "Роснано" с 2008 по 2020 год и должность специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития с 2020 года по 25 марта 2022 года. 23 марта он уже был в Турции. Чубайс не включён в перечни террористов, экстремистов либо иноагентов (хотя в 2024 году в Госдуме просили признать его иноагентом).

 




 


