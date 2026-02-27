 

В Москве арестован по подозрению в хищении миллиарда у Минобороны бывший главред "Ридовки" Алексей Костылёв

 

В Москве, после допроса в ночь с 25 на 26 февраля, задержан и помещён в СИЗО основатель и бывший главный редактор издания Readovka Алексей Костылёв. Ему вменяется хищение не менее миллиона рублей. Имеются противоречивые сведения о том, связаны или не связаны эти обвинения с работой "Ридовки". У Костылёва нет московской прописки, и он помещён в СИЗО, при том что в октябре 2024 года он перенёс тяжёлое ДТП, получил открытую черепно-мозговую травму, после чего месяц провёл в коме и до сих пор не восстановился в должной мере. Защита представит в суд медицинские документы, поскольку нахождение в СИЗО опасно для жизни Костылёва. 

Как пишет телеграм-канал "Русская жизнь", Алексей Костылёв "имеет орден "За заслуги перед Отечеством 2 степени", множество раз был в зоне СВО, оказывал масштабную гуманитарную помощь российским военнослужащим и мирным жителям Мариуполя, Донецка, Луганска, а также разных городов Запорожской и Херсонской областей. Им были организованы пункты обогрева, раздача питания, культурные мероприятия в освобожденных городах. В Белгородской и Курской областях он также оказывал помощь пострадавшим, приезжал лично много раз, его имя на слуху среди волонтеров, служащих монастырей, а также попавших в беду людей".
На судебном заседании, во время которого Косытылёв был помещён в СИЗО до 25 апреля, стало известно, что речь идёт не о миллионе, а о миллиарде рублей, предположительно, похищенных у Минобороны РФ по контрактам на поставку БПЛА. Следователь при этом отметила, что вменяемый ему государственный контракт Костылев подписал уже после тяжёлой травмы, а адвокат пытался обратить внимание суда на то, что его подзащитный не может даже бегать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Главред "Ридовки", впавший в кому после аварии, пришёл в себя
» Глава "Ридовки" попал в аварию и впал в кому
» Игорь Стрелков помещён в СИЗО "Лефортово"
» Арестованный в Казахстане россиянин рассказал о бездействии российского консульства
» Ходорковский переведен в СИЗО №1
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Как Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Про новых управдомов и друзей человечества (или о важности собак в западной цивилизации)

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Увидеть детство и умереть или Призраки Жерома Фурке

Прививка от неожиданности

Прививка от неожиданности

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Русский рубеж. Вызовы ближайшего будущего

Это не просто история

Это не просто история

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Вышел новый доклад Центра анализа миграционных тенденций, посвящённый решению миграционного вопроса

  • 20:54
  • 144

В Москве арестован по подозрению в хищении миллиарда у Минобороны бывший главред "Ридовки" Алексей Костылёв

  • 16:05
  • 431

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Курской, Белгородской, Брянской, Херсонской областях

  • 13:32
  • 479

О Трофейном Пикассо

Чубайс рассказал, что фактически противостоял российской власти задолго до того, как его "изгнали" из России

  • 09:13
  • 454

Несмотря на рост производства, дешёвой еды в России больше не стало

  • 08:46
  • 396
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram