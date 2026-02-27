В Москве арестован по подозрению в хищении миллиарда у Минобороны бывший главред "Ридовки" Алексей Костылёв

В Москве, после допроса в ночь с 25 на 26 февраля, задержан и помещён в СИЗО основатель и бывший главный редактор издания Readovka Алексей Костылёв. Ему вменяется хищение не менее миллиона рублей. Имеются противоречивые сведения о том, связаны или не связаны эти обвинения с работой "Ридовки". У Костылёва нет московской прописки, и он помещён в СИЗО, при том что в октябре 2024 года он перенёс тяжёлое ДТП, получил открытую черепно-мозговую травму, после чего месяц провёл в коме и до сих пор не восстановился в должной мере. Защита представит в суд медицинские документы, поскольку нахождение в СИЗО опасно для жизни Костылёва.

Как пишет телеграм-канал "Русская жизнь", Алексей Костылёв "имеет орден "За заслуги перед Отечеством 2 степени", множество раз был в зоне СВО, оказывал масштабную гуманитарную помощь российским военнослужащим и мирным жителям Мариуполя, Донецка, Луганска, а также разных городов Запорожской и Херсонской областей. Им были организованы пункты обогрева, раздача питания, культурные мероприятия в освобожденных городах. В Белгородской и Курской областях он также оказывал помощь пострадавшим, приезжал лично много раз, его имя на слуху среди волонтеров, служащих монастырей, а также попавших в беду людей".